Deficit al 2 | 4% del Pil | lo spread tocca quota 265 Piazza Affari giù con le banche 

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread verso 260 punti : Lo spread tra Btp-Bund sfonda quota 260 e vola a 261 punti nei primissimi scambi, dopo il rapporto Deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,096%. Ieri il tasso del decennale aveva sfiorato il 3%, ...

Manovra - Deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il Deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...

Manovra - domani il primo test sui mercati del Deficit a 2 - 4% : Roma, 27 set., askanews, - Il cantiere della Manovra è ancora in costruzione ma con la nota di aggiornamento del Def vengono poste le fondamenta per disegnare gli interventi della prossima legge di ...