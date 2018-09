Def | spread in rialzo di 20 punti Milano verso un avvio in rosso

Manovra - Deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, ovvero l’1,9%, ma non rassegnerà le ...

Spread - quanto può salire con un Deficit/pil al 2 - 4% : Titoli di Stato sotto pressione nel D-Day dei conti pubblici. A soffrire sono soprattutto i bond governativi italiani a breve scadenza. Ad esempio il BTp biennale il cui rendimento ha...

Confusione su Def piega Piazza Affari - giù le banche con spread a 237 : Milano maglia nera in Europa nell'attesa del nuovo Consiglio dei ministri per varare la manovra finanziaria. Sono invece andate bene le altre Borse europee, mentre l'euro è tornato sotto 1,17 dollari, dopo il dato sul pil Usa che nel secondo trimestre è cresciuto del 4,2...

La profezia del presidente del Forex : "Con il Deficit al 2 - 4% lo spread schizzerà a 400" : Nel caso in cui il Def che il governo si appresta a presentare dovesse prevedere un rapporto del deficit pari al 2,3-2,4-2,5 per cento del Pil, "anche se questa non è la mia previsione, arriveremmo a uno spread pari a 300 punti, che poi sbanderebbe direttamente a 400 senza passare per punti in mezzo e questo sarebbe l'inizio della fine e l'arrivo della troika". E' il pensiero di Luigi Belluti, presidente di Assiom Forex, l'associazione ...

Per tutto il giorno occhio ai numeri di spread e Borsa. Manovra da Deficit/pil a 1 - 6% o 2 - 4%? : Mediazione difficile tra Tria e Cinquestelle e Lega. L'incertezza politica ha penalizzato Piazza Affari che ha chiuso in rosso dello 0,62% mentre il differenziale tra btp/bund tedeschi si è fermato a ...

Spread - mutui ed economia reale : cosa accadrebbe con il Deficit al 2 - 4% : Preoccupano gli effetti sul lungo periodo: secondo molti esperti fare più deficit rischia di innescare una spirale negativa...

Spread - quanto potrebbe salire con un Deficit al 2 - 4% : Di Maio fa pressioni per portare il deficit al 2,4% ma diversi grossi fondi si sono esposti sui titoli di Stato italiani sulla scommessa che il rapporto deficit-Pil si sarebbe attestato sotto il 2%. La chiusura di queste posizioni rischia di amplificare la volatilità sui titoli di Stato. Il «peso» di Tria...

Piazza Affari giù per tensioni su Deficit/Pil. Lo spread balza a 250 punti : La Borsa milanese cede quasi l'1% ed è la peggiore in Europa all'apertura dei mercati a causa dell'apprensione degli investitori per l'odierna diffusione da parte del Governo italiano dei saldi di bilancio 2019. Giù le banche. Euro in ritirata sotto 1,7 dollari dopo la stretta della Fed...

Il governo alla prova del Def : Piazza Affari in forte calo - sale lo spread : MILANO - Ore 9.20. Nel giorno del test più importante fino ad ora per il governo, la presentazione della nota di aggiornamento al Def che traccerà il perimetro entro cui si muoverà la prossima legge ...

Spread osservato speciale - apertura in rialzo sulle tensioni nel Governo sul Deficit : Lo Spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte rialzo a 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul deficit/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per ...

Spread e Troika : lo scenario horror dopo una Manovra "a Deficit" : Per ottenere i 10 miliardi di flessibilità che attualmente mancano per dar il via a tutte le promesse elettorali, si rischia...

