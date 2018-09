Def | Piazza Affari sprofonda | lo spread vola sopra 280

La Borsa boccia il Def giallo-verde : spread a 280 - Piazza Affari -3 - 3% : Il differenziale Btp-Bund ieri aveva chiuso a 237 . Oggi i mercati reagiscono negativamente dopo la decisione del governo di portare il deficit al 2,4%. Penalizzati i titoli bancari - Negativi i ...

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread sfonda quota 280. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 3%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 6% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato ita...

Il Pd alza la voce sulla manovra : "100 miliardi di Deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Il giudizio di Piazza Affari sul Def (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 03:29:00 GMT)