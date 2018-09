Def | lo spread schizza a 265 punti Piazza Affari giù Banche a picco

Il Def non piace ai mercati : Borsa a picco - lo Spread sfonda quota 260 : Pessimo avvio per Piazza Affar nel day after DEF. Il listino milanese ha aperto con cali decisamente superiori al resto dell'Europa, che sembra aver ignorato la chiusura in verde di Wall Street e il ...

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread oltre 260 punti. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato i...

Effetto Def - spread oltre quota 260 : 9.16 Effetto Def, spread oltre quota 260 Lo spread tra Btp-Bund sfonda quota 260e vola a 261 punti nei primissimi scambi, dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,096%. Ieri il tasso del decennale aveva sfiorato il 3%, al 2,993%, chiudendo al 2,901%.

Manovra - Def : ok Deficit al 2.4%/ Ultime notizie - spread in rialzo - stampa estera “Rotta di collisione" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Manovra - Deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...

Spread - quanto può salire con un Deficit/pil al 2 - 4% : Titoli di Stato sotto pressione nel D-Day dei conti pubblici. A soffrire sono soprattutto i bond governativi italiani a breve scadenza. Ad esempio il BTp biennale il cui rendimento ha...

Confusione su Def piega Piazza Affari - giù le banche con spread a 237 : Milano maglia nera in Europa nell'attesa del nuovo Consiglio dei ministri per varare la manovra finanziaria. Sono invece andate bene le altre Borse europee, mentre l'euro è tornato sotto 1,17 dollari, dopo il dato sul pil Usa che nel secondo trimestre è cresciuto del 4,2...