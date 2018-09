Def | in Borsa? Una pseudo crisi Ecco perché la turbolenza passerà

La Borsa boccia il Def giallo-verde : spread a 276 - Piazza Affari -4 - 6% : Il differenziale Btp-Bund ieri aveva chiuso a 237 . Oggi i mercati reagiscono negativamente dopo la decisione del governo di portare il deficit al 2,4%. Penalizzati i titoli bancari - Negativi i ...

La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio - dopo l’aggiornamento del Def approvato dal governo : All’apertura della Borsa di Milano di venerdì lo FTSE MIB, il suo principale indice, è risultato il peggiore d’Europa registrando un calo del 2,5 per cento; il settore che ha perso di più è quello bancario, dove i titoli di alcuni istituti The post La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio, dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal governo appeared first on Il Post.

"Borsa in calo ma niente panico Il Deficit/Pil al 2 - 4% già scontato" : La reazione dei mercati finanziari al Def è negativa, ma non vi sono segnali di panico e secondo gli esperti di borsa potrebbe durare solo qualche altra seduta prima che indici e spread si stabilizzino nuovamente. Il perchè lo spiega ad Affaritaliani Vincenzo Longo (IG Markets) Segui su affaritaliani.it

