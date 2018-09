Def | il giorno dopo | Ftse Mib -4 | 5% con Banco BPM -10% | UniCredit -8 | 5% Spread fino a

Per tutto il giorno occhio ai numeri di spread e Borsa. Manovra da Def icit/pil a 1 - 6% o 2 - 4%? : Mediazione difficile tra Tria e Cinquestelle e Lega. L'incertezza politica ha penalizzato Piazza Affari che ha chiuso in rosso dello 0,62% mentre il differenziale tra btp/bund tedeschi si è fermato a ...

Il giorno del Def : vertice sulla manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...