Un deficit per il 2019 al 2,4% del Pil rischia di mettere Roma in "rotta di collisione con Bruxelles e turbare i mercati finanziari". Lo afferma il FT. Analoga l'analisi del WSJ, secondo il quale il governo italiano ha "significativamente aumentato il target del deficit per il prossimo anno per finanziare le sue promesse elettorali,in una mossa che lo porrà probabilmente in rotta di collisione con l'Ue. Il target dell'Italia di un deficit al 2,4% del Pil "è troppo alto".Così un funzionario Ue con l'agenzia Bloomberg.(Di venerdì 28 settembre 2018)

