Def | Conte | “Spread in salita? Non fa piacere | ma quando i mercati conosceranno la

Manovra - Davide Casaleggio : “Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri punti di vista. Io sono contento” : “Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista”. Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma per due convegni su democrazia diretta e lavoro, che ha tagliato corto di fronte alle domande dopo l’intesa raggiunta sulla Manovra dal governo con la scelta del deficit al 2,4% del Pil, le resistenze piegate del ministro ...

Ecco la "manovra del popolo" : governo fissa il Deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...

Premier Conte : su Deficit rigoroso accordo : "Nella nota di aggiornamento al Def abbiamo previsto un rapporto deficit/Pil al 2,4%. Abbiamo un rigoroso accordo politico che ci impegna a mantenere intatto questo rapporto non solo per il 2019 ma anche per il biennio successivo successivo". Così Conte al termine del CdM sulla Nota di aggiornamento al Def. Giuseppe Conte annuncia inoltre: "introdurremo meccanismi di controllo della spesa che impediscano il superamento di questa soglia. ...

Conte : su Deficit "rigoroso accordo" : 01.37 "Nella nota di aggiornamento al Def abbiamo previsto un rapporto deficit/Pil al 2,4%.Abbiamo un rigoroso accordo politico che ci impegna a mantenere intatto questo rapporto non solo per il 2019 ma anche per il biennio successivo successivo". Così Conte al termine del CdM sulla Nota di aggiornamento al Def. Conte annuncia inoltre: "introdurremo meccanismi di controllo della spesa che impediscano il superamento di questa soglia". "Questi ...

"Manovra del popolo" - Deficit al 2 - 4%/ Conte : "Piano investimenti più grande di sempre". Di Maio esulta - video : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:19:00 GMT)

Conte dopo il via libera al Def : “Facciamo del bene all’Italia - migliorerà vita cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta il via libera alla nota di aggiornamento del Def: "Abbiamo programmato il più consistente piano di investimenti pubblici che sia mai stato realizzato in Italia. Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini".Continua a leggere

Vertice a palazzo Chigi da Conte - si decide soglia Deficit : Roma, 27 set., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il Vertice di governo, cruciale per stabilire la soglia di deficit per il prossiomo anno e a cui sono legate le sorti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Tria e Paolo Savona. La maggioranza starebbe trattando per collocare l'asticella ...

"Deficit/Pil del 2% e qualcosa oltre" Così Conte media fra Tria e Di Maio : "Un deficit/Pil almeno del 2%, se non qualcosina di più". E' questo il numerino magico che il governo, secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it massime fonti del M5S e della Lega, starebbe per scrivere per il 2019 nella nota di aggiornamento al Def Segui su affaritaliani.it

Manovra - M5s chiede Deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Premier Conte : Il Deficit oltre 2%? Si saprà in CdM : Il deficit supererà il 2%? "Non do numeri sino a quando non delibereremo. Lo saprete domani dopo il CdM", dice il Premier Conte a Class Cnbc a New York. "Ci sono tutte le potenzialità per crescere: dobbiamo solo intervenire per liberare le risorse economiche per un piano infrastrutturale serio" aggiunge Conte precisando: "Quando parlo di infrastrutture parlo di quelle materiali e immateriali, creando un ambiente anche smart per la business ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di Deficit Conte : «Oltre il 2? Lo saprete domani» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil