Decreto Genova | lo Stato potrà anticipare i fondi | esclusa la Società Autostrade

Alla fine il Decreto Genova è arrivato al Quirinale - il governo preme per una firma rapida : Dopo giornate di polemiche, il Decreto Genova arriva al Quirinale: il provvedimento ha quindi ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato ed è ora Alla firma del Capo dello Stato. Tra le misure, ci sono anche interventi a favore dei terremotati dei comuni di Ischia interessati dal sisma dell'anno scorso e la reintroduzione, in deroga agli art. 4 e 22 del Jobs Act, la cigs per cessazione di attività. La ...

Decreto GENOVA/ Il rebus sulle autostrade irrisolto dal Governo : Il DECRETO su GENOVA del Governo è finalmente completato, ma non affronta un problema importante: il destino della principale concessionaria autostradale italiana. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:02:00 GMT)DECRETO GENOVA/ E accuse ad autostrade: l'insuccesso previsto per il Governo, di S. LucianoDEFICIT/ Perché se Macron disobbedisce all'Europa nessuno dice niente?, di P. Annoni

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : c'è Decreto su Genova - il Commissario no (28 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: finalmente arriva il decreto su Genova. Rapina di Lanciano, preso il quarto uomo. Dal prossimo anno la Var sbarca in Champions. (28 settembre 2018).(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Decreto Genova : "Autostrade non può costruire"/ Ultime notizie : Toti - "pochi soldi e rischio ricorsi" : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:44:00 GMT)

Il Decreto su Genova punto per punto : 360 milioni per demolire e ricostruire Autostrade resta fuori|Testo : Il Commissario avrà poteri straordinari, la società Autostrade dovrà pagare ma sarà esclusa dai lavori, verranno assunto 250 persone negli uffici della Regione Liguria

Genova - ecco la bozza del Decreto : Roma, 27 set. - , AdnKronos, - Il decreto legge per l'emergenza, legata al crollo del ponte Morandi a Genova, è stato inviato al Quirinale, dove ora verrà esaminato dal Presidente della Repubblica, ...

Decreto Genova : Autostrade è fuori - lo Stato rischia di dover anticipare i fondi| Il testo : Nel testo finale ora al vaglio del Quirinale la realizzazione del ponte sarà affidata a uno o più operatori «escludendo Autostrade» e le altre concessionarie, «per evitare un vantaggio competitivo». Lo Stato potrà anticipare 30 milioni all'anno per 12 anni

Ponte Morandi - Pronto il Decreto per Genova : Il testo del cosiddetto decreto Genova è stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato e viene ora inviato alla Presidenza della Repubblica: oltre ai provvedimenti a favore della città ligure, duramente colpita dalla tragedia del 14 agosto, contiene anche molti altri elementi relativi alla ricostruzione del Ponte Morandi e al tema della sicurezza delle infrastrutture.Il commissario. Il testo definisce il ruolo del commissario ...

Il Decreto Genova arriva al Quirinale. Ecco cosa prevede : Salvo ricorsi, non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il ponte Morandi. Nella bozza definitiva del decreto Genova, licenziata dalla Ragioneria generale dello stato dopo e ora allo studio del Quirinale, il governo gialloverde ha trovato il modo di estromettere Aspi dalla fase di ricostruzione

Dal Commissario alla ricostruzione - al canone Tv. Ecco il Decreto per Genova : Quarantuno pagine per 47 articoli. E' il decreto per Genova. O meglio il decreto 'emergenze' che nasce per la ricostruzione del Ponte Morand i e per affrontare le conseguenze del disastro ma che, ...

Decreto Genova : "AUTOSTRADE NON PUÒ COSTRUIRE"/ Ultime notizie : ira Pd "nessuna misura per rilancio città" : DECRETO GENOVA: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Dl Genova - bozza Decreto : da Stato 360 mln per ricostruzione : Roma, 27 set., askanews, - Trenta milioni l'anno fino al 2029 per un totale di 360 milioni di euro. Questo quanto lo Stato si impegna a garantire per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova ...

Decreto Genova - cosa prevede il testo inviato a Mattarella : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...

Decreto Genova - Rixi (Lega) : “Nuovo ponte entro un anno? Me lo auguro vivamente. Io sono ormai come San Tommaso” : “Il nuovo ponte Morandi entro un anno o un anno e mezzo? Me lo auguro vivamente, farò tutto ciò che è in mio potere perché sia così. Ma ormai sono diventato come San Tommaso“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto Giorno, su Radio24, da Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. “Stiamo fronteggiando temi che non sono mai stati affrontati” – continua – “Non è mai caduto ...