Decreto Genova | ecco cosa prevede | 360 milioni alla ricostruzione e commissario entro 10

Ponte Morandi - Mattarella firma il Decreto Genova : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Genova. Il testo era arrivato nella mattina di ieri al Quirinale, anche se la forma definitiva per la firma è arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica soltanto alle 14,30 di oggi. Il Decreto è stato firmato dal presidente alle 17 in punto. Adesso, con la firma presidenziale, il Decreto potrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore ed ...

Genova - Mattarella ha firmato il Decreto : Si apprende dal Quirinale che il capo dello Stato ha firmato il decreto legge su Genova . Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Colle, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la ...

Dl Genova - Mattarella ha firmato il Decreto : Roma, 28 set., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto per la ricostruzione del ponte di Genova. Lo si è appreso dal Quirinale.

Genova : il presidente Mattarella ha firmato il Decreto : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Genova, che sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era arrivato ieri mattina al Quirinale ma il decreto nella forma definitiva predisposta per la firma è arrivato al Presidente della Repubblica alle 14,30 di oggi, ed è stato firmato da Mattarella alle 17.

Genova - Mattarella ha firmato il Decreto : Si apprende dal Quirinale che il capo dello Stato ha firmato il decreto legge su Genova. Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Colle, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la...

Dl Genova : Mattarella ha firmato il Decreto : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Genova, che sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era arrivato ieri mattina al Quirinale ma il decreto nella forma definitiva predisposta per la firma è arrivato al Presidente della Repubblica alle 14,30 di oggi, ed è stato firmato da Mattarella alle 17.

Genova - Mattarella firma il Decreto Il provvedimento punto per punto|Testo : Il provvedimento era rimasto fermo due settimane per nodi sulle coperture: contiene le misure decise dal Governo per gestire l'emergenza successiva al crollo del ponte Morandi

Mattarella ha firmato il Decreto su Genova : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge contenete misure urgenti e per Genova dopo il crollo del ponte Morandi.Il testo del decreto era arrivato giovedì mattina al Quirinale, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblica alle 14.30 di oggi ed è stato firmato da Mattarella alle 17.Sono passati 46 giorni dal crollo del ponte sul ...

Ponte Morandi - il presidente della Repubblica firma il Decreto Genova : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Genova, arrivato giovedì pomeriggio al Quirinale dopo diversi giorni di ‘gestazione’ in Ragioneria di Stato. Il testo, approvato il 13 settembre dal Consiglio dei ministri, prevede tra le misure più importanti che la ricostruzione del Ponte Morandi non sarà affidata ad Autostrade, ma a “uno o più operatori” su indicazioni del commissario straordinario. E proprio ...

Decreto Genova - 360 milioni alla ricostruzione e commissario entro 10 giorni : Decreto Genova al Quirinale in attesa della firma del Capo dello Stato, dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Il testo, che è ora al vaglio dei tecnici della Presidenza della Repubblica in ...

Genova : Decreto al Colle - manca ancora il nome del commissario : Un decreto al ribasso con la rabbia dei genovesi che sale di ora in ora. Per il governatore Toti I contenuti non sono assolutamente sufficienti per affrontare la crisi in cui la città è sprofondata -

Genova - Decreto per il ponte - lo Stato anticipa 360 milioni : Autostrade fuori dalla gara. Attesa per l'ok del Colle : A pagare la ricostruzione del ponte di Genova, crollato il 14 agosto scorso, sarà lo Stato. Il testo finale del decreto, arrivato ieri al Quirinale, conferma quanto anticipato dal Messaggero....

Decreto Genova - ponte Morandi : paga lo Stato - esclusa Autostrade/ Ultime notizie - l'identikit del commissario : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:55:00 GMT)

Decreto Genova : IL PONTE SARÀ PAGATO DALLO STATO/ Ultime notizie : Autostrade esclusa - pronta battaglia legale : DECRETO GENOVA: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:29:00 GMT)