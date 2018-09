Dalla biometria alla blockchain | salire su un aereo non è mai stato così tech

wired

(Di venerdì 28 settembre 2018) Budapest – Intelligenza artificiale,, internet delle cose. Ambiti enormi dell’innovazione che siamo abituati ad associare a territori come la finanza, la ricerca scientifica di alto livello, la domotica. Il summit europeo di Sita in corso nella capitale ungherese dimostra invece come l’integrazione di quelle tecnologie nell’esperienza di viaggio sia l’unica rotta possibile per rispondere al pachidermico aumento della domanda di volo che si verificherà nei prossimi 15 anni. Qualche dato per capire di cosa parliamo lo fornisce Sergio Colella, da un anno al vertice della supercooperativa da 2 miliardi di fatturato annuo che fornisce servizi di comunicazione e di soluzioni It a compagnie, aeroporti e governi e dal 2016 è guidatamanager francese Barbara Dalibard: “Nel 2035 avremo 7,8 miliardi di passeggeri mondiali, un salto incredibile dai 4 attuali che pure ...