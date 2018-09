Da Salone del libro a Salone di Stato

Genova - la città riparte dal boom del Salone Nautico : Un dato importante che premia l'Italia come una fucina di talenti per questa nicchia di mercato tanto amata in tutto il mondo. Tra i più amati dal grande pubblico dei social al primo posto assoluto ...

Salone del LIbro - il ministro Bonisoli conferma che l ipotesi di 'nazionalizzare' il marchio è allo studio : 'Il Salone del LIbro di Torino è un patrimonio culturale e visto che il mio ministero si occupa di cultura anche il Salone è un pezzo della cultura italiana di cui occuparsi'. Così il ministro per i ...

A via Wedding And Living 2018 Sesta edizione del Salone della Sposa e della Casa : Una conferenza stampa che ha lasciato tutti con il sorriso sulle labbra e che ha anticipato grandi novità, quella relativa

Salone del Gusto 2018. I cocktail minimalisti di Remy Savage. Le ricette : Difficile riassumere in poche righe la filosofia di Remy Savage, facile, invece, riassumerla in pochi sorsi. Perché alla fine quel che conta di più è ciò che vedi, annusi e gusti nel bicchiere. Sempre frutto di una ricerca che comincia la mattina presto, nel proprio laboratorio di casa e continua dietro il bancone, a contatto con il cliente. Remy Savage, come uno chef stellato, crea menu di degustazione con un’impronta unica e ...

Cibo - politica e contraddizioni Ecco il (retro) gusto del Salone : Andrea Cuomonostro inviato a TorinoI l Salone del gusto è quella cosa che dura cinque giorni e finisce oggi e che si svolge a Torino ogni due anni, più spesso di un'Olimpiade ma meno spesso del festival di Sanremo, per dire. Il Salone del gusto è quella cosa che ha come simbolo quest'anno alcune braccia minacciosamente levate, un po' rebeldes, come si dice ora a sinistra, alcune con il pugno chiuso come sulla copertina di un lp degli Inti ...

Perdersi al Salone del gusto : La mia avventura al Salone del gusto è iniziata con un problema logistico. Sono arrivato in moto e gli addetti alla sicurezza non mi facevano entrare al Lingotto con il casco ma - in quella zona - non ...

Demaria e l’ipotesi di allungare la durata del Salone : «Ne parleremo». Genova pronta per giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

A “Terra Madre Salone del Gusto” la lotta allo spopolamento dei borghi dalla Cina all’Italia : “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via” scriveva Cesare Pavese ne La luna e i falò. Perché “un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Due giorni dopo la cerimonia di inaugurazione, a Terra Madre Salone del Gusto si torna a parlare di lotta allo spopolamento dei borghi, di difesa delle identità ...

Terra Madre Salone del Gusto : al via il progetto Slow Food-CE : culture - heritage - identity and food : Il progetto Slow food-CE* coinvolge le città di Cracovia (Polonia), Dubrovnik (Croazia), Kecskemét (Ungheria), Venezia (Italia) e Brno (Repubblica Ceca). Nella fase iniziale ogni città testa soluzioni innovative, con la partecipazione attiva della comunità, per la promozione del patrimonio gastronomico in spazi pubblici, con il lancio di cinque azioni pilota. Si tratta, in altre parole, di azioni concrete, in linea con la filosofia Slow food, ...

Cicas organizza il primo Salone dell'Ho.Re.Ca. : La Cicas organizza il primo salone dell'Ho.Re.Ca. e tutto ciò che coinvolge il mondo dell'Hotelleria, Ristorazione, Strutture Turistiche, della tecnologia etc. L'evento inizierà venerdì 28 settembre ore 10.30 al Parco delle BioDiversità di Catanzaro e si concluderà domenica 30 ...

L'assessore Mar interviene alla tavola rotonda "Food and the City" a Terra Madre - Salone del Gusto di Torino : Si tratta in qualche modo della distinzione tra turista e viaggiatore, colui che è capace di accogliere le differenze e renderle fonti di ricchezza per sé e il mondo ed è in grado di apprezzare l'...

Salone del Gusto - stand di Fattoria della Piana preso d’assalto : arrivano anche il vincitore di MasterChef e la delegazione del Sol Levante : Tra le migliaia di persone che da giovedì hanno preso d’assalto lo stand di Fattoria della Piana a Terra Madre, Salone del Gusto 2018, in corso a Torino Lingotto, c’è anche Valerio Braschi, vincitore di MasterChef 2017, che ha apprezzato moltissimo Pecoritaly, il nuovo nato della cooperativa diretta da Carmelo Basile. Il giovane chef si è trattenuto a lungo nello stand, sommando al piacere delle eccellenze casearie la gioia di ...

La Cina sarà partner dela Russia al Salone aeronautico MAKS-2019 - : La Cina sarà partner della Russia al MAKS-2019, ha dichiarato ai giornalisti il Ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov. "Modificheremo per la prima volta il formato del salone ...