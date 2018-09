Crotone | bimbo disabile costretto a seguire le lezioni faccia al muro | “È un esperimento”

Crotone - il garante per l’Infanzia : “Bimbo disabile fatto sedere faccia al muro ogni giorno per un ‘esperimento'” : Un bambino disabile fatto sedere nel suo banco, faccia al muro. ogni giorno, per ore. Per un ‘esperimento’. È accaduto alla scuola primaria statale ‘Maria Montessori’ di Crotone e a denunciare la storia è stato il sociologo Antonio Marziale, garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. Lo ha fatto in primo luogo segnalando l’accaduto sul suo profilo Facebook, dopo aver accertato che fosse vero quanto il papà del bambino gli ...