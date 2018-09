Cristiano Ronaldo vale meno di Selena Gomez

Mavive SpA mette a segno un altro goal : arriva in Italia il profumo di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Mavive SpA, mette a segno un altro goal con la distribuzione sul mercato Italiano del profumo CR7 Mavive SpA, storica azienda della famiglia Vidal, tra le più importanti a livello Italiano ed internazionale nel settore della profumeria e della cura della persona, è il Distributore Esclusivo per il mercato Italiano del profumo di Cristiano Ronaldo. CR7, è la nuova fragranza firmata da Cristiano Ronaldo. Un profumo casual per tutti i giorni, ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Cristiano Ronaldo guida il tridente - out Dybala. Giocano Insigne-Mertens : Juventus-Napoli è il big match della settima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 29 settembre (ore 18.00). Le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino in uno scontro diretto da brividi che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto. I bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico ma i partenopei venderanno cara la pelle e cercheranno di fare saltare il banco contro i Campioni del Mondo. Si ...

Diretta Juventus-Napoli - info streaming e tv su Sky : Cristiano Ronaldo pronto per la sfida : La settima giornata della Serie A ha in serbo due big-match imperdibili, uno di questi è Juventus-Napoli. La sfida si disputerà sabato 29 settembre alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e, anche se il campionato è lungo, sarà una partita fondamentale per ambedue i club. I bianconeri sono primi a punteggio pieno mentre i partenopei sono secondi a -3 dalla capolista. La partita sarà trasmessa in Diretta tv e streaming sui canali Sky e non sulla ...

Cristiano Ronaldo squalificato per una giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Il presidente Perez : 'Ecco perché Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid' : Cristiano Ronaldo è sempre più leader nella Juventus. Per il fantasista portoghese Cinque presenze in cinque gare di campionato, tre reti segnate e la sfortunata partita in Champions League contro il ...

CR7 - arriva un nuovo profumo by Cristiano Ronaldo : Che profumo potrebbe amare un tipo dinamico e fan della bellezza come Cristiano Ronaldo? L’attaccante della Juventus ne ha creato una per sé e per tutti i suoi fan. Si chiama CR7, è una fragranza appartenente al gruppo dei fougère-legnosi ed è una fusione di bergamotto, cardamomo, lavanda, tabacco, cannella, legno di sandalo, muschio e vaniglia. Tutti aromi accesi, ma sopratutto audaci, proprio a voler rappresentare il carattere forte e ...

The Best Fifa - schiaffo di Cristiano Ronaldo : Messi vota per lui - il portoghese preferisce altri giocatori : I Best Fifa , celebrati ieri, lunedì 24 settembre, a Londra, hanno incoronato Luka Modric come miglior giocatore del 2018 ma titoli e riflettori sono stati tutti per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi . ...