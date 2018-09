Cristiano Ronaldo nei guai | una donna racconta una violenza sessuale

Juve Napoli - gli aneddoti tra Ancelotti e Cristiano Ronaldo : Amici contro allo Stadium, big match della 7giornata in Serie A che riserva lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli nonché la reunion tra Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo . Due figure centrali ...

Georgina Rodriguez splendida a Parigi : la fidanzata di Cristiano Ronaldo alla sfilata Balmain [GALLERY] : Georgina Rodriguez è volata a Parigi per essere spettatrice della sfilata Balmain, la fidanzata di Cristiano Ronaldo in splendida forma alla settimana della moda francese Georgina Rodriguez ha tralasciato gli impegni di fidanzata e mamma per qualche giorno per volare a Parigi, in occasione della settimana della moda francese. La meravigliosa fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata protagonista della sfilata Balmain, dove ha potuto ...

“Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata” : Kathryn Mayorga all’assalto contro CR7 : Cristiano Ronaldo al centro di un delicato caso di violenza sessuale balzato nuovamente alle cronache dopo la denuncia di Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo nel lontano 2009 è stato coinvolto in un caso di violenza sessuale, accusato da una donna americana all’epoca 25enne. Si tratta di Kathryn Mayorga, la quale ha deciso di parlare in tv dopo un lungo silenzio, un silenzio non casuale. La Mayorga infatti ha accettato una transazione ...

Ancelotti e le parole al miele su Cristiano Ronaldo : domani però sarà battaglia : Cristiano Ronaldo e Carletto Ancelotti hanno un rapporto eccellente che va al di là del campo, domani si affronteranno da avversari “Per Cristiano Ronaldo nutro infinita riconoscenza. Al di là dei gol che ha fatto quando ero a Madrid e della vittoria in Champions League mi ha colpito per le sue qualità umane e professionali“. Lo dice l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti sui due anni trascorsi con Cristiano Ronaldo al ...

«Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata» : parla la ragazza che accusa Cr7 : Il caso risale al 2009 e si chiuse con una transazione tra le parti. Oggi la presunta vittima Kathryn Mayorga denuncia l'accordo e racconta nei dettagli quella la notte. Adesso tocca al tribunale del Nevada decidere se riaprire il caso Cristiano Ronaldo ha pagato 375mila dollari una donna che lo accusava di averla stuprata " Cristiano Ronaldo offre al Fisco spagnolo un assegno in bianco pur di evitare il carcere " Football Leaks, ...

Cristiano Ronaldo vale meno di Selena Gomez : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialNessuno pensa che l’impero Cristiano Ronaldo si basi solo sul pallone, ma a vedere le cifre del resto si capisce quanto il calcio sia davvero una delle tante entrate del conto bancario milionario del portoghese. La prova è su Instagram: con 141 milioni di follower, l’attaccante bianconero incassa 641 mila euro a ...

Mavive SpA mette a segno un altro goal : arriva in Italia il profumo di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Mavive SpA, mette a segno un altro goal con la distribuzione sul mercato Italiano del profumo CR7 Mavive SpA, storica azienda della famiglia Vidal, tra le più importanti a livello Italiano ed internazionale nel settore della profumeria e della cura della persona, è il Distributore Esclusivo per il mercato Italiano del profumo di Cristiano Ronaldo. CR7, è la nuova fragranza firmata da Cristiano Ronaldo. Un profumo casual per tutti i giorni, ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : Cristiano Ronaldo guida il tridente - out Dybala. Giocano Insigne-Mertens : Juventus-Napoli è il big match della settima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 29 settembre (ore 18.00). Le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino in uno scontro diretto da brividi che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto. I bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico ma i partenopei venderanno cara la pelle e cercheranno di fare saltare il banco contro i Campioni del Mondo. Si ...

Diretta Juventus-Napoli - info streaming e tv su Sky : Cristiano Ronaldo pronto per la sfida : La settima giornata della Serie A ha in serbo due big-match imperdibili, uno di questi è Juventus-Napoli. La sfida si disputerà sabato 29 settembre alle ore 18.00 allo Stadium di Torino e, anche se il campionato è lungo, sarà una partita fondamentale per ambedue i club. I bianconeri sono primi a punteggio pieno mentre i partenopei sono secondi a -3 dalla capolista. La partita sarà trasmessa in Diretta tv e streaming sui canali Sky e non sulla ...

Champions League - 1 giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo. Ci sarà contro Mourinho : I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo potrà prendere parte alla doppia sfida di Champions League contro il Manchester United, squadra in cui ha militato dal 2003 al 2009. Il lusitano infatti è stato squalificato per una sola giornata dopo l’espulsione rimediata a Valencia. Il portoghese era stato protagonista di un discusso episodio, in cui l’ausilio del VAR, ancora assente nel massimo ...