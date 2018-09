Crearono a tavolino falsi pentiti nell' indagine sulla morte di Borsellino

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il gip di Caltanissetta Graziella Luparello ha rinviato a giudizio per calunnia aggravata i poliziotti Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo, accusati del depistaggio delle indaginistrage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paoloe i cinque agenti della sua scorta.I tre poliziotti facevano parte del pool investigativo che indagò sulle stragi mafiose del '92 di via D'Amelio e di Capaci. Il pool era coordinato da Arnaldo La Barbera (morto nel 2002). Gli investigatori, secondo l'accusa, avrebbero costruito a", come Vincenzo Scarantino e, anche con minacce, li avrebbero indotti a mentire e a incolpare dell'eccidio persone innocenti. Da qui l'accusa per tutti e tre di calunnia in concorso coi finiti collaboratori di giustizia ai danni di chi venne tirato in ballo ingiustamente.In sette vennero condannati ...