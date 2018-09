Cottarelli : Def rende "Paese fragile" : ... seppur a tassi modesti,"toglie spazio a manovre di sostegno all'economia qualora l'Italia cada in recessione".

Cottarelli : Def rende "Paese fragile" : 19.21 "Fissare il deficit al 2,4% del Pil per i prossimi 3 anni significa rendere l'Italia più fragile e più esposta alle oscillazioni dei mercati finanziari". Lo dice l'Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli sui numeri del Def."Con un rapporto tra debito e pil che non scende o scende leggermente" l'Italia "rimane più esposta del passato al rischio di choc esterni" Più deficit mentre l'economia cresce, seppur a tassi ...

CARLO Cottarelli/ Si aspetta una manovra con il deficit contenuto (Che tempo che fa) : L'ex commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica CARLO COTTARELLI sarà ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, da stasera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:54:00 GMT)

Deficit e promesse - intervista a Carlo Cottarelli : "Governo ancora indeciso" : Lega e M5s hanno ancora diversi nodi da sciogliere su "come conciliare un certo obiettivo di Deficit con le promesse che...

Cottarelli : "Italia resta vulnerabile - duro ridurre il deficit con flat tax e riforma pensioni" : Per me le cose da fare per far crescere economia sono altre: partirei da riduzione della burocrazia, c'è l'evasione fiscale che obbliga a tenere tasse più alte'. 'Quota 100? Sarebbe bello andare in ...

MANOVRA E POLITICA/ Cottarelli : anche un deficit al 2% ci fa rischiare un altro 2011 : Prosegue il lavoro del Governo sulla Legge di bilancio. Ne abbiamo parlato con CARLO Cottarelli, che oggi sarà ospite del Meeting di Rimini.

Deficit - Cottarelli ad Affaritaliani "Ecco perché lo spread sale" : Torna a correre per la seconda seduta consecutiva sul mercato secondario il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che ha chiuso a quota 254 punti, con il rendimento del decennale al 2,95%, dopo aver toccato però in giornata un massimo di 270 punti. Cosa sta succedendo allo spread, rispetto alla nuova normalità (prima delle elezioni viaggiava a quota 140 punti Segui su Affaritaliani.it

Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, ha dichiarato al 'Corriere della Sera' che non è aumentando il deficit che si stimola la crescita.