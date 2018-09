«Così Cristiano Ronaldo mi ha violentata» | parla la ragazza che accusa Cr7

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa Così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...