Def : dal reddito di cittadinanza alla flat tax - Cosa c’è nella manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Cosa c’è stasera in tv : "Pechino Express", "Piazza Pulita" e la nuova edizione del programma comico di Pucci The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Italia-Serbia alle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile, e due film da un miliardo e settecentomila dollari d'incasso The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Dimartedì e #cartabianca, poi i secondi capitoli di "Transformers" e "Kill Bill" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Apple acquista Shazam e annuncia che da ora sarà senza pubblicità - ma Cosa c’è veramente dietro? : Apple ha acquistato Shazam, questa è la notizia principale ed ufficiale che conferma tutti le indiscrezioni trapelate in rete nei giorni scorsi. L’altra novità, importante soprattutto per gli utenti, è che da ora Shazam sarà senza pubblicità. Infatti la stessa Apple ha annunciato la rimozione di tutti gli annunci e le pubblicità all’interno dell’applicazione, sia per gli utenti iOs, sia per gli utenti Android. Una bella notizia ...

Cosa c’è stasera in TV : Cominciano il Grande Fratello VIP e la nuova trasmissione sulla natura di Licia Colò, tra le altre cose The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Il ritorno di "Che tempo che fa" e di "Non è l'Arena" e qualche film, ma poco altro The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : "Stanotte a Pompei" con Alberto Angela, Russia-Italia di pallavolo e qualche film per passare la serata The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

“Morte vieni a prendermi”. E il giorno dopo Paolo - 35 anni - non c’è più. Ecco Cosa è successo : Una tragedia nella tragedia: due migliori amici morti a distanza di soli sei giorni in circostanze simili e un post su Facebook che a rileggerlo oggi, dopo quello che è successo, mette i brividi. I fatti. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 settembre, intorno alle 4,15 della mattina, Massimiliano Pierro, 36 anni, rimane vittima di un incidente stradale avvenuto nel sottopassaggio della Valassina a Monza. Si trovava a bordo di una ...

Cosa c’è stasera in TV : Continuano "Propaganda Live" e "Quarto Grado", poi c'è un film di Rambo, perché era da tanto che non ne mandavano uno, e l'Italia maschile di pallavolo su Rai 2 The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

“Dottore - mi fa male”. Poi apre le gambe ed è choc : Cosa c’era nella sua vagina : La storia che vi stiamo per raccontare vi lascerà senza parole. È successo a Tenerife dove una donna, dopo una festa tra amici, ha iniziato ad accusare un forte di mal di pancia che l’ha costretta ad andare in ospedale. La donna – che ha preferito rimanere anonima – è stata visitata dai medici del centro medico di Arona. E i medici, dopo averla controllata da capo a piedi, si sono accorti che la donna aveva un’infezione provocata da un ...

Cosa c’è stasera in tv : Il Milan in Europa League, la nuova stagione di Pechino Express e un paio di film discreti The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

F1 - Eddie Jordan smaschera la Ferrari : “Leclerc al posto di Raikkonen? Secondo me c’è dietro qualCosa…” : L’ex pilota ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta della Ferrari di sostituire Raikkonen con Leclerc La notizia ormai è acquisita, Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della Ferrari a partire dalla prossima stagione. A fargli posto sarà Raikkonen, che trascorrerà i prossimi due anni alla guida dell’Alfa-Sauber, tornando dunque nel team che lo ha lanciato nel circus. LaPresse/Photo4 Una decisione alquanto strana ...

F1 - Ross Brawn ridimensiona la Ferrari : “si è rotto l’incantesimo - c’è bisogno di cambiare qualCosa” : Analizzando il duello tra Ferrari e Mercedes, il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio giudizio sul momento attraversato dal team di Maranello La situazione in casa Ferrari non è delle migliori, la sonora sconfitta subita a Singapore non era stata messa in preventivo, soprattutto con quelle proporzioni. Mercedes e Red Bull sono apparse superiori, lasciando solo le briciole al Cavallino sul circuito di Marina ...