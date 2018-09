Cosa c' è da festeggiare per la “manovra del popolo”?

Pensate di sentirvi in forma? Forse non avete mai visto Cosa fa questo signore per festeggiare i suoi 102 anni : I nipoti portano al lago il proprio nonno per il suo compleanno. Dalla poppa della barca, la ragazza lo tiene per un braccio e i presenti gli dicono di stare attento, preoccupati che possa scivolare. Ma appena lei molla la presa, lui si tuffa e si fa una bella nuotata. Ah, il nonno aveva appena compiuto 102 anni. L'articolo Pensate di sentirvi in forma? Forse non avete mai visto cosa fa questo signore per festeggiare i suoi 102 anni proviene da ...