Conte non teme l' Ue | La manovra non si fa per loro

Conte non teme Moscovici : "Manovra non si fa in base alle sue attese" : "Non la temo". Reagisce così Giuseppe Conte alle prime avvisaglie di reazione da parte dell'Unione Europea alla manovra che il governo si appresta a varare. Ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo per il deficit al 2,4%, ben lontano dall'1,6% auspicato dal governo.E mentre il Commissario Moscovici già pensa alle sanzioni che potrebbero arrivare ("Il conto lo pagano gli italiani", ha detto), il premier rimanda al mittente le ...

Rai - il Pd Contesta il voto su Foa 'Forse due schede nulle - ma non ci fanno vedere gli atti' : ROMA - Il Pd ha un dubbio sull' elezione di Marcello Foa a presidente della Rai. Due dei voti favorevoli sarebbero stati resi 'riconoscibili' e quindi sarebbero nulle. E dunque chiede l'accesso agli ...

Il Pd Contesta il voto sul Cda Rai 'Forse due schede nulle - ma non ci fanno vedere gli atti' : ROMA - Il Pd ha un dubbio sull' elezione di Marcello Foa a presidente della Rai. Due dei voti favorevoli sarebbero stati resi 'riconoscibili' e quindi sarebbero nulle. E dunque chiede l'accesso agli ...

Augusto Minzolini a Omnibus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Onu - Conte : “Non è morale non assicurare equità e dignità” : “Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un’azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita eque e pienamente dignitose'”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu L'articolo Onu, Conte: “Non è morale non assicurare equità e dignità” ...

Salvini e Conte a muso duro con Macron : 'Non può dare lezioni - parli per lui' : Matteo Salvini e Giuseppe Conte entrano a gamba tesa sulla Francia e su Macron. Lo fanno con stili e toni differenti, ma alimentando il sospetto che i rapporti tra i due paesi siano probabilmente ai minimi storici. Dall'avvio del mandato del governo Conte non sono mai mancate le tensioni dialettiche tra l'Italia ed il Paese transalpino, con particolare riferimento alla questione migranti. Ad alimentarle c'è stata l'uscita del presidente francese ...

Trump ancora contro Fed : 'non Contento del rialzo dei tassi' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime per l'ennesima volta l'insoddisfazione per la decisione della Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi. "Non sono contento - ha detto - che ...

Governo : Conte - sovranismo è in Costituzione - ma non rinneghiamo appartenenza ad ordinamenti sovranazionali : "Cercare di impostare una linea politica in generale ed economica, in particolare, cercando di soddisfare le richieste delle persone, se lo volete chiamare sovranismo, chiamiamolo sovranismo, ma è ...

Iran - Conte : Accordo sul nucleare non può essere messo da parte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Conte : Chi mette in dubbio nostro operato non è in buonafede : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : non è morale governo che non assicura equità e dignità : New York, 26 set., askanews, - 'Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini ...

MIGRANTI AQUARIUS - SALVINI A MACRON "NON ACCETTIAMO LEZIONI DALLA FRANCIA"/ Ultime notizie - Conte punge Eliseo : AQUARIUS 2 verso Marsiglia con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...