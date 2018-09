Conte ' Nessun problema con Tria e Colle' Ma attacca la Ue

Economia : Conte - nessuna soggezione con investitori internazionali - ora avanti con le riforme : Washington, 26 set 22:32 - , Agenzia Nova, - Gli investitori sono molto interessati alle potenzialità di sviluppo del nostro paese. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Diretta / Renate Vicenza (risultato finale 1-1) : pari che non acContenta nessuno! Streaming video e tv : Diretta Renate-Vicenza, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone B(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Conte vs Frontex più forte - ma a Salisburgo nessun passo avanti : Salisburgo, 20 set., askanews, - Il vertice informale dei capi di Stato e di governo a Salisburgo non delude le aspettative della vigilia: nessun passo avanti sul tema della gestione europea dei ...

Conte : "Nessun aumento dell'iva". Ma il viceministro Garavaglia lo smentisce : ... aumento parziale dell'iva è ipotesi L'aumento parziale dell'Iva per bilanciare il calo dell'Irpef 'è una delle ipotesi sul tavolo' spiega a Radio Radicale il viceministro dell'economia Massimo ...

Conte : clima buono a Salisburgo - ma su migranti nessun documento : Salisburgo, 20 set., askanews, - 'Il clima è complessivamente buono'. Sul tema immigrazione 'non abbiamo scritto nulla. Ci sono una serie di paesi volenterosi: chi non partecipa in termini di sbarchi ...

Milan - Gattuso : 'Nessun alibi - dovremo battagliare. Contento di Halilovic' : Nello sport le robe facile non esistono, bisogna sempre lavorare. Rispettiamo il Dudelange e domani, che vinca il migliore'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato ...

Pd - nessuna cena a casa Calenda : "Contesto inutile e dannoso" : Alla fine niente cena a casa Calenda tra l'ex ministro dello Sviluppo economico, Renzi, Minniti e Gentiloni per affrontare i problemi del Pd. "Dopo 24 ore di polemiche interne e amenità varie, a ...

Il Ponte che divide. Tensioni su Conte (smentite) per il decreto. Rixi : "Diversi da M5S - ma se non facciamo presto e bene - non si salva nessuno" : Le indiscrezioni sulle Tensioni interne al Governo per il decreto Genova che la decisione di Giuseppe Conte di fare da solo e non condividere i Contenuti del testo sono state smentite da più parti. L'irritazione dei vice premier, che non hanno visionato il decreto prima del Cdm e non hanno partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione, è stata smentita da fonti leghiste e pentastellate, mentre ...

MISS ITALIA 2018/ L’omaggio a Frizzi e il belpaese della Mirigliani : “Sono Contenta - nessuna caduta di stile!” : Lunedì 17 settembre, andrà in onda su La7 la finalissima di MISS ITALIA 2018. Nella prima serata, verrà incoronata la 79esima reginetta assoluta di bellezza.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Conte : nessun conflitto interessi ma rinuncio a concorso università : Roma, 10 set., askanews, - 'nessun conflitto di interessi. rinuncio esclusivamente per una personale sensibilità'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a proposito della vicenda ...

ELEZIONI SVEZIA : ESTREMA DESTRA ConteNUTA/ Socialdemocratici primo partito - ma nessuno può governare : ELEZIONI SVEZIA, ESTREMA DESTRA CONTENUTA. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Conte : «Governo unito - non siamo scriteriati. Nessuna prospettiva di elezioni anticipati» : 'Lo dimostreremo anche con la manovra economica: noi stiamo varando una manovra che mira a esercitare quella che è la prerogativa di un governo, cioè formulare una politica economica nella ...

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...