Conte in piazza prova rassicurare mercati | letto Def spread calerà

Deficit 2 - 4% del Pil - Piazza Affari perde il 3 - 9% - spread a 275. Conte : «Bocciatura dell’Ue? Non la temo» : Di Maio: «Non preoccupato dai mercati». Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce». Il ministro dell’Interno: «Se Bruxelles la boccia tiriamo avanti» |

PAPA FRANCESCO A PALERMO/ Diretta streaming video - don Puglisi e Biagio Conte : Pontefice in Piazza Armerina : PAPA FRANCESCO a PALERMO per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:22:00 GMT)

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Le lacrime della piazza - applausi a Conte : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Il 'Dovi' detta legge e conquista Misano : Marc Marquez deve acContentarsi della 2^ piazza : Il dodicesimo appuntamento della Moto GP sorride all'Italia e ad Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese è riuscito a tenere a bada fin dalla partenza Lorenzo e Marquez, con quest'ultimo che si è dovuto accontentare del secondo posto, dopo la caduta di Lorenzo a poche curve dal termine. Per il numero 4 della Ducati è il terzo successo stagionale, un assolo che gli consente di sorpassare Valentino Rossi in classifica e mettersi alle spalle del ...

Conte spiazza il governo : "No alle nazionalizzazioni" : Dal palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio, Giuseppe Conte ha affrontato diversi temi, dalla manovra economica, alla revoca delle concessioni ad Autostrade, alla coesione del governo.Ma proprio su questa coesione sembra esserci qualche scricchiolio. Perché parlando di Autostrade, il presidente del Consiglio ha spiegato: "Ci confronteremo, esamineremo e poi decideremo con fermezza. Decideremo di andare alla caducazione serenamente, se ci sono ...

La Piazza - Conte : "Difenderei la Lega Un canale Rai senza pubblicità" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino...

Ilva - la deputata dei 5 Stelle Contestata in piazza e scortata dalla polizia a Taranto : Contestazione durissima ai Cinque Stelle, durante il sit in dei cittadini di Taranto per chiedere la chiusura dell'Ilva a poche ora dall'accordo firmato a Palazzo Chigi. La protesta si è concretizzata ...

Piazza Affari in rosso sul finale. Conte «rassicura» Atlantia : Borse europee deboli su timori mercati emergenti, dazi e incertezze sulla Brexit. A Milano bene Enel dopo indicazione d'acquisto di Goldman, banche rallentano il passo. Svetta Atlantia dopo le parole di Conte. Euro torna sopra 1,16 dollari....

Ceglie - Conte ospite a "La Piazza"Ecco l'annuncio di Palazzo Chigi : Il 7 settembre il Presidente arriverà in Puglia. Alle 20,30 a Ceglie Messapica verrà intervistato da Angelo Maria Perrino nell'ambito dell'evento "La Piazza"

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo Contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...

Nessuna Contestazione al Papa in piazza San Pietro. La folla urla “I-ta-lò” - non “Vi-ga-nò” : Roma. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, questa mattina, si è alzato da parte di un gruppo di fedeli un coro che ha destato inizialmente stupore. A un primo ascolto, infatti, sembrava che scandissero ripetutamente la parola “Viganò”, a sostegno esplicito dell'ex nunzio negli Stat