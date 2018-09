Conte chiede ai mercati di pazientare ma lo spread condanna l' Italia

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Dopo l’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - "Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza". Lo ha dichiarato via ...

Migranti - il premier Conte chiede "presto soluzioni" all'Ue : Il premier Conte chiede all'Unione europea di arrivare presto a delle conclusioni sull'emergenza Migranti. "Più ritardiamo, più andiamo tutti in difficoltà", ha detto dopo il vertice di Salisburgo il ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : si è dato poteri non previsti : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop...

Svezia - sovranisti al 17 - 6% - per Contenere l'estrema destra premier chiede dialogo all'opposizione : Ma il nuovo paesaggio politico post elettorale rende ogni congettura particolarmente rischiosa.Criticato da tutti i suoi avversari politici - e non solo - per la sua politica migratoria e sociale, il ...

SALVINI : "BASTA GENITORE 1 E 2 - RIPRISTINO PADRE E MADRE"/ Gay Center chiede intervento del Premier Conte : Carta d’identità, SALVINI: "Via GENITORE 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘PADRE’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:26:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Sono Contenta per il personale - non potevo chiedere di meglio” : Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo. “Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho ...

Conte e il dossier Libia : il premier chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio : Total vuole subentrare alle società americane nell’areaE gli Stati Uniti puntano a portare in Europa il loro gas

Conte chiede a Trump di bloccare i francesi sul petrolio di Tripoli : Politica ed economia si intrecciano: ad aprile Sarraj blocca l'operazione. Ma le ambizioni dei francesi restano vive. Macron convoca le fazioni libiche a Parigi per concordare un percorso che porti ...

Conte chiede una “cabina di regia” Italia-Stati Uniti per la Libia : Oggi il colloquio con Conte alla Casa Bianca: sul tavolo energia e difesa. All’Eni una licenza per l’America. Gli Usa: la missione Sophia va rivista