Conte chiama Tria | ' mi ha negato aver pensato a dimissioni'

Manovra - Di Maio “Sì a un po’ di deficit”/ Ultime notizie - Conte chiama Tria “Non impicchiamoci sui decimali” : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:59:00 GMT)

L’UE censura il Web - Di Maio pronto a dare battaglia e Tajani infastidito chiama Conte : Il vicepremier accusa l'Europarlamento di aver introdotto la censura preventiva su Internet, “in uno scenario da Grande fratello orwelliano”. “Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei Contenuti degli utenti su Internet. Stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell”. Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che M5S si batterà “nei ...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Terremoto - Conte chiama Toma : "Vicini al Molise"/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Protezione civile su Terremoto Molise: allarme Borrelli, "Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione". Le Ultime notizie.

Terremoto - Conte chiama Toma : “Vicini al Molise”/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Terremoto Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:08:00 GMT)

Mattarella chiama Conte - ma Salvini non cede : 'Non temo il Colle - sulla nave tutti illegali' : Una linea dura su cui il governo è compatto, sostiene il vicepremier Di Maio che attacca Bruxelles: se dalla riunione di domani non esce nulla ci terremo una parte dei contributi che versiamo all'Ue -

TERREMOTO - Conte chiama TOMA : “VICINI AL MOLISE”/ Ultime notizie : Borrelli - “possibili scosse più forti” : TERREMOTO Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:04:00 GMT)

Terremoto - il premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...

Ponte crollato - Trump chiama Conte : 18.19 "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del Ponte in Italia la scorsa settimana". Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

Crollo ponte - Trump chiama Conte e offre il suo aiuto all'Italia : Donald Trump ha telefonato al premier Giuseppe Conte per esprimergli le sue condoglianze per la tragica vicenda dell'incidente del viadotto a Genova, in cui sono morte 43 persone. "Il presidente - ha ...

Trump chiama Conte per il ponte crollato : ANSA, - WASHINGTON, 20 AGO - "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del ponte in ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Trump chiama Conte per il ponte crollato : ANSA, - WASHINGTON, 20 AGO - "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del ponte in ...