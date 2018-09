Con Leonardo la Rai sfida Netflix

Rai Fiction - l’Italia Contro Netflix e Amazon schiera ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’ : Per il prossimo futuro e per rispondere ad armi pari alla sempre più agguerrita concorrenza dei colossi internazionali delle produzioni seriali televisive, la divisione Fiction della Rai – che ha appena lanciato la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone e si sta godendo i risultati di Non dirlo al mio capo 2 – punta parecchio sulla messa in onda di Leonardo e La città eterna, due serie internazionali in fase di realizzazione ...

Gisele Bundchen e Leonardo DiCaprio - la Confessione della modella : “Avevo attacchi di panico - pensavo al suicidio” : “Mi sentivo come se non mi fosse permesso di stare male, però mi sentivo impotente. Il tuo mondo diventa sempre più piccolo e non riesci a respirare, la sensazione peggiore che abbia mai provato”. È la confessione shock di Gisele Bundchen, una delle top model più belle e pagate al mondo, che in un libro ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e di aver pensato anche al suicidio. Trentotto anni, ex angelo di Victoria’s ...

GISELE BUNDCHEN HA PENSATO AL SUICIDIO/ La mia storia Con Leonardo DiCaprio : GISELE BUNDCHEN è una delle donne più belle ed invidiate al mondo. Nonostante possa sembrare esente da sofferenze alcune, non è esattamente così.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Sicurezza : Profumo - Leonardo - - collaborazione Con la Nato Conferma nostre competenze cyber : "Noi cerchiamo di capire come evolverà questo mondo, cerchiamo di guardare avanti e nel nostro stand trovate delle applicazioni che possono essere importanti in futuro", ha spiegato Profumo. "...

Leonardo firma Contratto da 2 - 4 miliardi di dollari Con US Air Force - : La U.S. Air Force ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 del gruppo italiano e offerto da Boeing. Il programma prevede fino a 84 elicotteri, sistemi di addestramento e il relativo ...

Leonardo scelto dall'Air Force Usa. Contratto da 2 - 4 miliardi per 84 elicotteri : L'azienda italiana, in collaborazione con Boeing, ha vinto la gara per fornire all'aviazione americana gli elicotteri l'elicottero MH-139, basati sull'AW139

Leonardo si aggiudica (Con Boeing) maxi-commessa Usa. Profumo esulta - elogi dal Governo : Dopo essere stati la causa del crollo in borsa dello scorso novembre, sono di nuovo gli elicotteri a riportare in quota il gruppo Leonardo. La società controllata dal Tesoro ha vinto, in collaborazione con Boeing, la gara per la fornitura di 84 MH-139 (basati sull'AW139 di Leonardo) all'U.S. Air Force, per la sostituzione della flotta di UH-1N "Huey", gli elicotteri simbolo della guerra del Vietnam. Una commessa da 2,4 miliardi di dollari ...

Borsa Milano ok Con Leonardo - fiacca Tim : ANSA, - Milano, 25 SET - Primi scambi in territorio positivo per Piazza Affari spinta dall'affievolirsi della tensione sui titoli di Stato italiani e dalla buona corrente di acquisti su Leonardo, +3,5%...

Leonardo Con Boeing - elicotteri a USAF : ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force , USAF, ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta ...

Milan-Atalanta - Leonardo : 'Persa la Convinzione da grande squadra' : MILAN NEWS grande prestazione ma risultato non soddisfacente del Milan in casa contro l' Atalanta . Due volte in vantaggio, i rossoneri si sono fatti raggiungere. Nel post-partita a Sky Sport ha parlato Leonardo . Il direttore tecnico rossonero ha commentato la rimonta subita dal Milan: 'E' successo anche in altre partite di vedere rimonte. Ci sono tante cose positive, ma la gestione ...

Premi Leonardo : a Concorso borse di studio in denaro e stage retribuiti : Come ogni anno, anche per l'edizione 2018, il Comitato Leonardo si è attivato per Premiare le tesi di laurea di giovani che abbiano incentrato il loro lavoro sull'esaltazione del Made in Italy in svariati settori: sport, moda, gioielleria, innovazione tecnologica, meccanica, nautica e farmaceutica. I bandi sono dodici e prevedono come Premi per i vincitori borse di studio o tirocini retribuiti [VIDEO]: gli interessati potranno concorrere per uno ...

