Compro oro | proseguono le iscrizioni al registro degli operatori

Maltempo - dal grano al pomodoro : la pioggia Compromette i raccolti : Si teme per le produzioni agricole in tutta Italia a causa del Maltempo dell’ultimo periodo. A lanciare l’allarme sui danni arrecati alle colture sono le organizzazioni agricole. Coldiretti, analizzando la situazione complessiva del Paese, stima le possibili flessioni per i prodotti della dieta mediterranea in una perdita del 10% del grano per pane e pasta e del 9% per il pomodoro. La Cia-Agricoltori Italiani, riportando rilevazioni ...