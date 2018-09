Come salvare il file di Installazione di macOS Mojave : La nuova versione di macOS, nome in codice Mojave, è disponibile sull’App Store ma se volete installarlo velocemente su altri MAC senza scaricarlo nuovamente, ecco la guida per salvare il file di Installazione Come salvare il file di Installazione di macOS Mojave macOS Mojave è la nuova versione del sistema operativo di Apple ed è […]

Manifatturiero - Come salvare l’industria italiana in sei mosse : Ricordiamo l’obiettivo fondamentale, che è quello di riportare la manifattura italiana all’interno del mondo produttivo internazionale per ottenere più lavoro. Dobbiamo invertire la direzione dell’emarginazione cui la nostra industria manifatturiera è stata sottoposta fino a oggi. C’è una sola via maestra: spostare le oggi grandi attenzioni tradizionalmente riservate al prodotto e indirizzarle con maggior decisione verso il mercato, verso ...

Come salvare l'accordo nucleare con l'Iran? - : La Russia ricopre un ruolo molto forte nell'arena della politica internazionale. E, dato il fatto che l'Iran sta attivamente sviluppando un partenariato commerciale con la Russia, allora quest'ultima ...

Tumori - la cura rivoluzionaria : Car-T - Come ci si può salvare dal cancro : L' acronimo è anche facile da ricordare, si chiama Car-T. Suona quasi come un giocattolo, in verità è una questione serissima. Car-T (che per esteso, e in inglese, sta per Chimeric antigen receptor T cells) è una terapia che modifica i "linfociti t" del paziente e li arma per combattere il male più

Tumori - la cura rivoluzionaria : Car-T - Come ci si può salvare dal cancro : L' acronimo è anche facile da ricordare, si chiama Car-T. Suona quasi come un giocattolo, in verità è una questione serissima. Car-T (che per esteso, e in inglese, sta per Chimeric antigen receptor T cells) è una terapia che modifica i "linfociti t" del paziente e li arma per combattere il male più

Il colpo di genio dell’operaio : ecco Come riesce a salvare la performance della banda tirolese : Un operaio sta fissando la copertura di una struttura con una sparachiodi, ma a pochi metri da lui una banda in abiti tirolesi si sta esibendo nel suo repertorio. come fare a continuare il lavoro senza rovinare la performance? L’operaio sfodera un colpo di genio: la sparachiodi si trasforma in un elemento della banda, andando a tempo di musica L'articolo Il colpo di genio dell’operaio: ecco come riesce a salvare la performance della banda ...

Manifatturiero - Come funziona l’impresa olonica e perché può salvare le Pmi : [Continua da qui] I romani, quelli doc di un paio di millenni fa, hanno fatto del mondo polpette come hanno voluto. La leva fondamentale del loro potere di conquista era l’esercito. Eppure erano armate che non aveva risorse sostanzialmente diverse rispetto a quelle dei nemici che dovevano affrontare. Tutti disponevano di spade, di archi e frecce, di elmi, di scudi, di protezioni corporali di varia foggia ed efficienza, ma i romani ...

Come salvare foto da Instagram : Instagram è senza dubbio il vero social network dedicato alla fotografia. È possibile, infatti, reperire tantissime immagini di ottima qualità caricate dai vari Instagrammer. Se avete trovato una foto interessante e desiderate scaricarla, magari per impostarla Come sfondo sul vostro smartphone, oppure cercate un modo per effettuare un backup di tutte le foto caricate fino ad ora sul vostro profilo personale, allora siete capitati nel posto ...

Yakuza 0 : Come salvare in qualsiasi momento : Se avete giocato almeno una volta Yakuza, saprete che il salvataggio dei progressi avviene in due modi, tramite il sistema automatico al termine di un capitolo o utilizzando le cabine telefoniche. A distanza di pochi giorni dal debutto della versione PC di Yakuza 0, c’è chi ha trovato un modo alternativo per salvare in qualsiasi momento, scopriamolo insieme. Yakuza 0: Come salvare la partita su PC in qualsiasi momento La ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano G - Come Giorgetti - per salvare il governo : Mercoledì la commissione vigilanza Rai dovrà votare il nome di Foa, ma alla maggioranza mancano i voti. Un passaggio delicatissimo.