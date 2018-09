“Come il padre” Davide | il figlio di Vasco Rossi È il suo momento Lo avete mai visto?

caffeinamagazine

: Nella tragica notte dell'otto settembre, mio figlio Marco si è tolto la vita. Un ragazzo buono, sensibile, generoso… - MrJoak61 : Nella tragica notte dell'otto settembre, mio figlio Marco si è tolto la vita. Un ragazzo buono, sensibile, generoso… - AronneDidier : RT @ArsonCarenRt: Ieri un padre in un centro commerciale per fare colpo su una ragazza a sminuito suo figlio in sua presenza scherzandoci s… - marino29b : RT @giure99: Troppo modesto! Oggi è stata vinta la povertà in Italia Di Maio come Padre Pio. Come San Gennaro. Più del Dio degli Ebrei, del… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) All’anagrafe è, ma per tutti è semplicemente ildiè forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno d’amore, non è stato facile ma ho trovato il coraggio, qualcuno che ha creduto in me e spero che il mio primo singolo trasmetta le emozioni che ho dentro” ha spiegato il ragazzo che nel brano ha raccontato del “conflitto tra bene e male, una ricerca di purezza che oggi è molto difficile mantenere come standard di vita”. Ma non solo musicista, perché al grande pubblico, ildi, è noto anche come attore, ...