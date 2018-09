«Come i No Vax stanno vincendo in Italia con le paure infondate sugli effetti collaterali

"Mi pento di non aver vaccinato i miei figli. Vi racconto Come da mamma no-vax sono tornata indietro" : Jenny Arduini è una mamma emiliana di due bambini. Dopo la nascita del suo primo figlio Jenny iniziò a consultare vari pediatri per chiedere delucidazioni sull'utilità reale dei vaccini. Chiese consiglio al suo vecchio pediatra, quello che aveva seguito lei e sua sorella fin da piccole. Lui le consigliò di non vaccinare i suoi figli, in quanto sui vaccini "ci sono cose che non vengono dette".La storia di Jenny, ...

«Io - mamma no vax pentita - adesso so Come proteggere davvero i miei figli» : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Governo Pro Vax - Bussetti Come G. Grillo : "Miei figli vaccinati" : Roma, 12 set., askanews, - In tema di vaccinazioni dei bambini e accesso a scuola, i ministri del Governo competenti, quelli della Salute e dell'Istruzione, hanno pochi dubbi: i vaccini vanno fatti. O ...