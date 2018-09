‘Come facciamo a cacciare Salvini?’ | insegnante ammette le sue

Blastingnews

(Di venerdì 28 settembre 2018) “Forse sono stata un po' ingenua, avrei dovuto controllare” quello che scrivevano sui quaderni i miei studenti. Con queste parole Augusta Festi,di Lettere presso la scuola media di Castel del Rio, in provincia di Bologna, ha provato a spiegare quanto accaduto l’altro giorno nella sua classe, tentando anche di minimizzare i fatti e di stoppare la bufera mediatica e politica che intanto si è scatenata intorno a questo finora sconosciuto paesino emiliano. La polemica è scoppiata dopo che un genitore ha scattato una foto alla pagina del quaderno di un alunno sul quale era vergata la domanda incriminata ‘ComeSalvini?’, posta in classe ad una ‘macchina immaginaria’. L’immagine, non si sa bene come, è arrivata in possesso del capogruppo della Lega VIDEO di Imola, Simone Carapia, che non ci ha pensato due volte a pubblicarla sulla sua bacheca ...