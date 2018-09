Cognato di Renzi | Unicef | “Non quereliamo” L’indagine sui milioni per l’Africa rischia

Sul Fatto del 18 settembre – La legge per il Cognato di Renzi “assolve” Bossi sui soldi rubati : Il caso La norma per il cognato di Renzi può salvare Bossi Dopo la riforma – Nel filone milanese dell’inchiesta sui soldi della Lega serve la querela per contestare l’appropriazione indebita. E Salvini tace di Gianni Barbacetto il dossier – 25 anni e non sentirli 1993-2018: B. da ricattatore a ricattato sugli spot in tivù Corsi e ricorsi – Nel ’93 il Caimano era nei guai e non aveva più amici alla Rai e al governo. Proprio ...

Il caso La norma per il cognato di Renzi può salvare Bossi Dopo la riforma – Nel filone milanese dell'inchiesta sui soldi della Lega serve la querela per contestare l'appropriazione indebita. E Salvini tace di Gianni Barbacetto il dossier – 25 anni e non sentirli 1993-2018: B. da ricattatore a ricattato sugli spot in tivù Corsi e ricorsi – Nel '93 il Caimano era nei guai e non aveva più amici alla Rai e al governo.

Inchiesta sul Cognato di Renzi - la norma che cambia l’appropriazione indebita varata il 21 marzo da Gentiloni : Da una parte c’è la vicenda giudiziaria. Dall’altra, quella legislativa. La prima ha come protagonista il cognato di Matteo Renzi e i suoi due fratelli, indagati dalla Procura di Firenze per riciclaggio e appropriazione indebita: secondo gli inquirenti circa 6,6 milioni di dollari dei 10 con cui Unicef , Fondazione Pulitzer e onlus americane ed australiane credevano di finanziare attività benefiche di Play Therapy Africa, sarebbero ...

Firenze - “i milioni per l’Africa sui conti del Cognato di Renzi e dei fratelli”. Ma per la riforma Orlando indagine rischia lo stop : Ricevevano generose donazioni da Unicef, Fondazione Pulitzer e altre onlus americane ed australiane per finanziare attività benefiche nei confronti dei bambini africani. Ma invece di spedire quei soldi in Eritrea, Burundi o Sierra Leone attraverso la Play Therapy Africa, li giravano sui loro conti bancari. Lo avrebbero fatto con circa 6,6 dei 10 milioni di dollari ricevuti. Per questo il cognato di Renzi, Andrea conticini, sposato con sua ...

