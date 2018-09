Cinema | che passione | come produrre il tuo cortometraggio con il concorso europeo per

Coliche a Leggo : «Dopo web e tv? Magari il Cinema » : di Marco Esposito 'Le vittime delle nostre parodie? Tommaso Paradiso ci ha chiamato per farci i complimenti. Alberto Angela non si è mai fatto sentire, e nemmeno Calcutta. Anche se vediamo che ...

Michelangelo Infinito film al Cinema solo dal 27 settembre al 3 ottobre : recensione : Michelangelo Infinito è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale per un periodo limitato solo dal 27 settembre al 3 ottobre 2018. Si tratta di una pellicola di genere biografico diretta da Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Michelangelo Infinito ...

L’uomo che uccise Don Chisciotte film al Cinema : recensione - trama - cast - curiosità : L’uomo che uccise Don Chisciotte è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 27 settembre 2018. La pellicola è co-sceneggiata e diretta da Terry Gilliam ed ha come protagonisti Adam Driver e Jonathan Pryce. Di seguito ecco cast , scheda, trama , trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’uomo che uccise Don Chisciotte ...

Cinema : Veneto - castelli e dimore storiche diventano location da film (2) : (AdnKronos) - Partecipano all’inzitiva: il Castello di Roncade in provincia di Treviso, il Castello di Thiene, Villa da Schio, Villa Valmarana ai Nani in provincia di Vicenza, il Parco di Frassanelle, Villa Molin in provincia di Padova. A presiedere la Giuria degli International Audiovisual Award il

Cinema : Veneto - castelli e dimore storiche diventano location da film : Treviso, 23 set. (AdnKronos) - I castelli e le dimore storiche del Veneto location da film per giovani di talento. E' il nuovo orizzonte su cui sta lavorando l'Adsi, Associazione dimore storiche Italiane, sezione del Veneto , assieme alla fondazione svizzera film agogia. In particolare i giovani talen

Sky porta il David in piazza a Milano - in attesa di Michelangelo - Infinito al Cinema : Una fedele riproduzione a grandezza naturale del celebre David di Michelangelo è apparsa a sorpresa questa mattina nel cuore di Milano, in piazza San Babila, a pochi giorni dell’uscita al Cinema del nuovo film d’arte Sky “Michelangelo – Infinito”, prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, al Cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. Non ...