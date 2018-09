Cina-Vaticano | una lettera che sa di fideismo

Papa : nuova fase per la Chiesa in Cina dopo accordo con Vaticano : Roma,, askanews, - "Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase, che aiuti a sanare le ferite del passato, a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i Cattolici cinesi e ad ...

Accordo Cina-Vaticano? Vi spiego i meriti di Xi Jinping. Parla Sisci : Se la Cina, come vuole essere, non può non avere relazioni con una super potenza di influenza del mondo come la Santa Sede. Portando a una impostazione diversa e quindi una concessione maggiore da ...

Cina - Vaticano : Rapporti in evoluzione : La Cina "è sincera" nel voler migliorare i Rapporti col Vaticano: a pochi giorni dallo storico "accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi", Pechino conferma la sua posizione di apertura. "La Cina è disposta a continuare a incontrare la parte vaticana a metà strada e ad avere un dialogo costruttivo, accrescendo la comprensione e accumulando fiducia reciproca, per promuovere il processo di continuazione del miglioramento delle relazioni", ha ...

Vaticano-Cina - l'equivoco da evitare : Sbagliano coloro che criticano l'accordo tra Pechino e il Vaticano dicendo che Roma ha ceduto troppo. È esattamente l'opposto, spiega FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 05:59:00 GMT)Senza amici cosa resta?, di S. AbbruzzeseLasciarci guidare dal bambino che c'è in noi, di M. Pozza

Cina - accordo Vaticano-Pechino sulla scelta dei vescovi : eletti dai sacerdoti - ma serve l’ok di Partito Comunista e Papa : All’indomani dello storico accordo tra Pechino e Vaticano sulle nomine episcopali, non si placano le polemiche sull’opacità dei contenuti, motivo di apprensione per buona parte della comunità cattolica. Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Pechino una riunione tra il monsignor Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e Wang Chao, viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare ...

Cina-Vaticano - il trionfo dei 'lapsi' : Nel corso della storia, davanti alle tante persecuzioni che la Chiesa ha dovuto subire in tutto il mondo, la vicenda dei lapsi si è ripetuta molte volte e, pur cambiando nel tempo le modalità di ...

Che cosa sappiamo dello storico accordo tra il Vaticano e la Cina : Roma. Dopo tanti rinvii, alla fine la firma sull’accordo tra la Santa Sede e il governo cinese è arrivato. Entro settembre, come aveva rivelato qualche settimana fa il Wall Street Journal e confermato poi dal Global Times, giornale semi-ufficiale del Partito comunista di Pechino. Il comunicato diffu

Cina e Vaticano fanno la storia : Oggi è stato firmato un accordo tra Vaticano e Repubblica Popolare cinese, la cui conclusione è stata annunciata all'inizio dello scorso febbraio. Ladecisione del Papa di accogliere nella comunione con la Sede apostolica sette vescovi cinesi scomunicati che erano stati scelti dalle autorità di Pechino, sarà adesso un passo decisivo nei rapporti tra Cina e Vaticano che solo il successore di Pietro poteva compiere. ...

Vaticano-Cina - accordo per la nomina provvisoria dei vescovi - : L'intesa prevede "valutazioni periodiche circa la sua attuazione" e "crea le condizioni per una più ampia collaborazione". Il direttore della Sala stampa vaticana: "Fedeli avranno vescovi in comunione ...