Barbara D'Urso - gaffe sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : Teresanna Pugliese si è sposata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto sì al neomarito Giovanni Gentile e in collegamento in diretta a Pomeriggio 5 ha svelato i retroscena...

Barbara d’Urso : gaffe sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : Pomeriggio 5 Barbara d’Urso: la svista sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni Inutile negarlo: il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato uno degli eventi più importanti del 2018. Tutti ne hanno sentito parlare, tutti hanno almeno una volta visto qualche scatto o video, tutti… tranne Barbara d’Urso, o almeno così pare. E sì […] L'articolo Barbara d’Urso: gaffe sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni ...

Chiara Ferragni e la gara di ballo con Fedez : scatta il twerking in ascensore : Una gara di ballo in ascensore fra Fedez e Chiara Ferragni si conclude con un twerking della fashion blogger più famosa al mondo. Dopo di una puntatina a Parigi per le sfilate, Chiara è tornata a Milano dal marito Fedez e dal figlio Leone. Una cena dal cuoco ex Masterchef Carlo Cracco, documentata dalle stories sull'...

Teresanna Pugliese ha copiato il vestito da sposa di Chiara Ferragni? 'Ha gli stessi shorts'. Le immagini a Pomeriggio 5 : Le foto del vestito Dior avevano fatto il giro del mondo. Possibile che Barbara abbia già dimenticato il matrimonio e il vestito dell'anno? Che sia stata una frecciatina ai Ferragnez, con i quali, si ...

Perchè hanno litigato Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana? Una borsa all’origine del bisticcio : Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana hanno litigato: ecco il futile motivo per cui tra la fashion blogger ed il marchio non esistono collaborazioni I rapporti tra Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana non sono mai decollati. La fashion blogger lo ricalca sui social ripubblicando una storia di Diet Prada: “Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trovato la loro vera vocazione nella moda facendo sentire le persone bene con loro ...

Nonna Marina di Guardo - Leone come Chiara Ferragni e le braccia sempre piene d’amore : Chiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboChiara Ferragni e il ciboLa mamma di tutte le Ferragni torna al 1987, quando tra le braccia stringeva Chiara, nata pochi mesi prima. Oggi è lo stesso con Leone, che ha appena spento la candelina dei sei mesi. «Dopo 31 anni tengo sempre stretto ...

Chiara Ferragni 31 anni fa (uguale a Leone) : il post di Marina Di Guardo : Chiara Ferragni 31 anni fa era identica a Leone, come svela Marina Di Guardo, la madre della fashion blogger. Buon sangue non mente, così scopriamo che il piccolo nato dall’amore per Fedez è la fotocopia di sua madre 31 anni fa. Stesso sGuardo sorpreso, stessi occhi azzurri, stesso nasino e capelli chiari: Chiara e Leone sono due gocce d’acqua. A svelarlo è Marina Di Guardo, scrittrice di gialli, ma soprattutto mamma ...

Chiara Ferragni contro Stefano Gabbana su Instagram. I due non si parlano da anni : il motivo del litigio : Chiara Ferragni si vendica di Stefano Gabbana e lancia una frecciatina al noto brand di moda Dolce e Gabbana. L'influencer ha ripreso una storia Instagram di Diet Prada in cui si...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Foto : capezzolo galeotto con Emily Ratajkowski - e il web lancia un sospetto... : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer esce di seno a Parigi accanto ad Emily Ratajkowski mentre il rapper, a Milano, fa il papà a tempo pieno e si diverte con gli amici.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Chiara Ferragni - incidente osé a Parigi : Un piccolo incidente osé e Chiara Ferragni ironizza subito su instagram: 'Un capezzolo è uscito fuori per dire ciao a Emily Ratajkowski '. Mentre la nota influencer stava facendo una foto in compagnia ...