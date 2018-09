Chi sono Le Donatella | il duo musicale del GF VIP 2018

LIVE Polonia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia appesa a un filo - i polacChi sono avanti 2-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché ...

MARCELLO CIRILLO E ADRIANA VOLPE - I MATTUTINI/ Sono davvero i più forti del gruppo? (PeChino Express 2018) : MARCELLO CIRILLO e ADRIANA VOLPE Sono I MATTUTINI a Pechino Express: la grande sintonia tra i due potrebbe essere importante nella caccia a una vittoria nel programma targato Rai.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Rapina a Lanciano : preso capabanda/ Ultime notizie : Chi sono i 4 ladri rumeni - erano insospettabili : Rapina a Lanciano, fermati 3 romeni: caccia a capo italiano. Ultime notizie, non ancora chiaro il numero dei criminali del commando. La donna mutilata "Io perdono, ma Stato sia severo"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:52:00 GMT)

La piccola Marta che il padre cura con la cannabis : “Gli attacChi epilettici sono spariti” : Pietro Sannino è il padre di una bambina affetta da encefalopatia epilettica resistente ai farmaci tradizionali che spiega coma la cannabis abbia cambiato la loro vita azzerando le crisi e riducendo gli effetti collaterali dei farmaci.Continua a leggere

8 GB di RAM sono poChi? OPPO Find X potrebbe presto averne 10 GB : Assetati di memoria? OPPO Find X potrebbe presto arrivare in una nuova versione dotata di addirittura 10 GB di RAM. L'indiscrezione arriva dal TENAA, l'ente di certificazione cinese. L'articolo 8 GB di RAM sono pochi? OPPO Find X potrebbe presto averne 10 GB proviene da TuttoAndroid.

Gisele Bündchen : "Ho sofferto di attacChi di panico e sono arrivata a pensare al suicidio" : 'Ho pensato al suicidio', Gisele Bündchen l'ha rivelato nel suo nuovo libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 2 ottobre. La top model, ex angelo di ...

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ Sono la rivelazione del reality? (PeChino Express 2018) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi Sono I ridanciani a Pechino Express: sarà sufficiente la simpatia per vincere il programma? Serviranno anche capacità d'adattamento e un po' di fortuna.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Chieti - le belve sono romene "Stavano per lasciare l'Italia" : Vivevano a pochi chilometri dalla coppia che hanno massacrato. Ieri è arrivata la svolta per la sanguinosa rapina avvenuta domenica all'alba nella villa del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva ...

I lavoratori italiani over 50 sono quelli che risChiano di più il posto per via dei robot : L'Italia è il Paese europeo dove l'automazione rischia di avere l'impatto più negativo sui lavoratori over 50 . Il 58% svolge infatti lavori ripetitivi, con scarse competenze. Che quindi potranno ...

Paolo BecChi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

FIFA Top 11 : Messi - Ronaldo ma non solo. Chi sono i più presenti di sempre? : Oltre al FIFA The Best, ormai da 13 anni viene stilata una formazione con i migliori giocatori dell'anno schierata con un classico 4-3-3. Ma chi sono i più presenti? Scopriamolo ruolo per ruolo, con ...

Decreto dignità - SerracChiani contro Di Maio : “Renzi assassino politico? Le parole sono pallottole - si vergogni” : Debora Serracchiani, durante il question time in aula, attacca il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: “Lei sappia che abbiamo cinque modi diversi per fare un’assunzione complicata a tal punto che forse non si fa più. Ministro non sia sufficiente nel suo difficilissimo lavoro. E provi a pesare le parole. Io le chiedo di vergognarsi delle frasi che ha detto ieri indirizzandole a persone che, le piaccia o no, sono avversari politici ma ...

“Sono una Larini - siamo benestanti”. Ecco Chi è il padre di Nicoletta - la fidanzata di Bettarini : A Temptation Island Vip un altro falò anticipato è andato. Quello tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. È stato lei a chiederlo con insistenza e per ben due volte, dal momento che lui alla prima chiamata ha dato forfait. Stanno insieme da più di un anno l’ex marito di Simona Ventura e la 24enne, che hanno partecipato al programma anche per capire quanto influisca la notevole differenza d’età nella loro storia ...

“Li hanno presi”. Rapina Lanciano - arrestata la banda : Chi sono : Tre fermi per la cruenta Rapina – stile ‘Arancia meccanica’ – avvenuta a Lanciano nella villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Secondo gli investigatori, i tre, romeni, potrebbero costituire il braccio operativo della banda, mentre si sta stringendo il cerchio attorno a una quarta persona, un italiano, che potrebbe essere la mente a capo del sodalizio. A imprimere la svolta alle indagini sarebbe stata la ...