Chelsea | Sarri | ' Il Napoli conosce il Liverpool | non gli serve una spia'

Chelsea-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...

Chelsea - Hazard : 'Sarri tira fuori il meglio da noi - il Belgio potrebbe pensare a lui' : La vittoria in Coppa sul Liverpool, avversario domani in Premier Hazard ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della partita vinta contro la squadra di Klopp al terzo turno di ...

Coppa di Lega inglese - il Chelsea di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Klopp esalta Sarri e il Chelsea : "Che allenatore! Mai visto un cambio di sistema in così poco tempo" : Il tecnico dei Reds alla vigilia della sfida di Coppa di Lega con i Blues: "Il suo è un calcio eccezionale"

Chelsea - Zola : "Sarri mi ha aperto un mondo. Pensavo di conoscere il calcio" : ... la Carabao Cup, contro il Liverpool, Zola ha fatto un bilancio di questi primi mesi accanto a Sarri: "Per me è tutto nuovo, Maurizio ha aperto un grande mondo davanti a me, è una grande esperienza". ...

Klopp : Che allenatore Sarri! Il Chelsea è spettacolare : LIVERPOOL - Jurgen Klopp non ha alcuna intenzione di snobbare il Chelsea , né domani in Coppa di Lega , ore 20.45,, né soprattutto in Premier , dove le due squadre si affronteranno sabato a Stamford ...

Chelsea - Hazard : “Con Sarri mi sto divertendo” : Maurizio Sarri ha già conquistato Eden Hazard. Almeno per il momento. Forse memore dell’esperienza con Antonio Conte – d’amore e d’accordo nella prima stagione, poi ai ferri corti al punto che il belga pensava di andare via -, Hazard promuove quasi con riserva il suo nuovo tecnico. “Con lui mi sto divertendo” – racconta agli inglesi di ‘Sky Sports’ il trequartista belga -. ...

Premier League - rallenta Sarri : West Ham-Chelsea 0-0 : TORINO - rallenta il Chelsea . Dopo cinque vittorie consecutive, i Blues di Maurizio Sarri pareggiano 0-0 in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham . Il Chelsea aggancia il Manchester City ...

Inghilterra : West Ham-Chelsea 0-0 - primi punti persi per Sarri : LONDRA - Un po' a sorpresa, il Chelsea non risponde al Liverpool. La formazione di Maurizio Sarri non trova la sesta vittoria in altrettante gare di Premier League, impattando, 0-0, in casa del West ...

West Ham-Chelsea 0-0. Sarri non passa nella casa degli Hammers : ...07 23 set 80' - OCCASIONE PER IL CHELSEA CON KANTE' - Splendida accelerazione di Willian che serve il francese di esterno destro ma il sinistro del campione del mondo non è preciso 16:06 23 set 79' ...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare una notte in più a Salonicco causa maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida ...

Chelsea - Gary Cahill prepara l’addio : Sarri l’ha messo da parte : Gary Cahill potrebbe lasciare il Chelsea a causa dell’inutilizzo da parte di mister Sarri, il quale si è affidato ad altri uomini Gary Cahill sta pensando all’addio al Chelsea. Il difensore non sembra godere della fiducia di mister Sarri, il quale nelle sue prime uscite in Blues ha utilizzato al centro della difesa Rudiger, David Luiz e Christensen, snobbando di fatto Cahill. Il calciatore ha parlato al Mirror del proprio ...

Chelsea - Sarri sprona Morata : 'Solo con i gol può ritrovare fiducia' : LONDRA - ' Alvaro deve prendere confidenza segnando uno, due, tre gol '. Così Maurizio Sarri ha parlato di Alvaro Morata dopo la vittoria del Chelsea per 1-0 contro il PAOK in Europa League , nella ...