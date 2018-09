Chelsea | Hazard | ' Sarri tira fuori il meglio da noi | il Belgio potrebbe pensare a lui'

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Chelsea - Hazard : “Con Sarri mi sto divertendo” : Maurizio Sarri ha già conquistato Eden Hazard. Almeno per il momento. Forse memore dell’esperienza con Antonio Conte – d’amore e d’accordo nella prima stagione, poi ai ferri corti al punto che il belga pensava di andare via -, Hazard promuove quasi con riserva il suo nuovo tecnico. “Con lui mi sto divertendo” – racconta agli inglesi di ‘Sky Sports’ il trequartista belga -. ...

“Hazard meglio di CR7” : Sarri vola col suo super-Chelsea : Maruizio Sarri al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria del suo Chelsea trascinato dal belga Eden Hazard L’impatto di Maruizio Sarri al Chelsea è stato eccellente. Risultati e bel gioco, il connubio perfetto per il tecnico per presentarsi al meglio ai nuovi tifosi. Buona parte di tale successo è dovuta alle ottime prestazioni del gioiellino dei Blues Hazard, sul quale Sarri si è espresso in maniera abbastanza chiara: “Hazard? ...

Chelsea - Sarri fa 5 su 5 : 'Hazard? Pensavo già fosse tra i migliori d'Europa - ora penso sia il migliore' : Quinta vittoria su cinque, il Sarrismo , a Londra ribattezzato Sarri-ball, che ha conquistato l'Inghilterra e uno strepitoso Eden Hazard: è stato un altro sabato trionfale quello di Maurizio Sarri, ...

Poker Chelsea con tris di Hazard : ANSA, - ROMA, 15 SET - Il Chelsea cala il Poker e raggiunge il Liverpool, vittorioso nel primo pomeriggio a Londra contro il Tottenham, piegando la resistenza del Cardiff sul terreno di Stamford ...

Premier League - Chelsea-Bournemouth 2-0 : Pedro e Hazard regalano il poker a Sarri : Quarta vittoria su quattro per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, dopo i successi con Huddersfield, Arsenal e Newcastle, superano anche il Bournemouth, 2-0, con le reti di Pedro, 72', e Hazard, 85'...

DIRETTA/ Chelsea Bournemouth (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Pedro e Hazard per i blues! : DIRETTA Chelsea Bournemouth: info streaming video e tv della partita, in programma oggi per la quarta giornata della Premier League. Fischio d'inizio atteso alle ore 16.00.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:55:00 GMT)

Chelsea - Sarri : 'De Laurentiis non mi manca - io a lui sì'. E sul mercato : 'Spero che Hazard resti' : Sei punti nelle prime due partite contro Huddersfield e Arsenal, oltre a prestazioni convincenti: l'inizio dell'avventura di Maurizio Sarri in Premier League con il Chelsea è stato fortemente positivo.

Calciomercato - Hazard : “al Chelsea sto bene - resto” : Il gioco di Maurizio Sarri deve aver convinto Eden Hazard, che in un’intervista esclusiva a Rmc Sport ha annunciato la decisione di restare al Chelsea. Il belga, uno dei principali oggetti del desiderio del Real Madrid orfano di Cristiano Ronaldo, ha scelto di continuare per ora la carriera in Premier tra le fila dei Blues. “Andarmene quest’anno? No, non me ne andrò. Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, ...

Chelsea - Hazard : 'Sono felice e non ho intenzione di andarmene' : Intervistato da RMC Sport il nazionale belga ha poi aggiunto. ' Il mercato dei trasferimento in Inghilterra è chiuso, anche se le società possono ancora vendere giocatori all'estero. Sarebbe un pò ...

Chelsea - Hazard e i dubbi sul futuro : 'Per ora resto - poi vedremo. Sono felice' : Eden Hazard: ancora ombre sul futuro. Il fenomeno belga è tornato al Chelsea dopo essere stato protagonista nel Mondiale di Russia e, salvo sorprese, rimarrà nella rosa a disposizione di Maurizio ...

