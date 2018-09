CF | negoziati con Ue vanno avanti | sì al miliardo di coesione

Trump - con Abe deciso di iniziare negoziati commerciali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guerra commerciale : Cina cancella negoziati con Usa - montano tensioni geopolitiche : La Cina ha cancellato i negoziati commerciali con gli Stati Uniti previsti nel corso della settimana.

Dazi - la Cina cancella vertice per negoziati con USA : La Cina si tira indietro nei negoziati con gli Stati Uniti finalizzati a trovare un compromesso sulla spinosa questione dei Dazi. Pechino ha infatti cancellato l'incontro con i rappresentanti USA. Il ...

Brexit - May : “Con l’Ue stallo nei negoziati”. Opposizione laburista : “Hai fallito” : E' stallo per i negoziati sulla Brexit tra Bruxelles e Londra. La premier May è intervenuta oggi, parlando dell'impasse riscontrato al vertice informale Ue: "Il governo britannico ha sempre trattato l'Unione Europea con nient'altro se non rispetto e il Regno Unito si attende lo stesso rispetto da Bruxelles".Continua a leggere

Cina - crescita investimenti fissi ai minimi storici. Ma almeno riprendono i negoziati con gli USA : Gli ultimi dati sull'economia della Cina evidenziano un peggioramento forte per quanto riguarda la crescita degli investimenti fissi, ma un passo avanti per produzione industriale e vendite al dettaglio. Il report sull'economia della CinaSecondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, infatti i fixed asset (dato che comprende infrastrutture, apparecchiature industriali e costruzioni) sono saliti soltanto del 5,3% annuo ...

Dazi - Malmstrom : Da negoziati Ue-USA - primi risultati concreti : Teleborsa, - "risultati concreti nel breve e medio termine, ma questo autunno rimane ancora molto lavoro da fare". Lo scrive in un tweet, il Commissario Europeo per il Commercio Cecilia Malmstrom dopo ...

Singapore : nuovi progressi dei negoziati dell'Accordo di partenariato economico completo : Il primo settembre, si sono concluse a Singapore la 50esima edizione della Conferenza ministeriale dell'Economia dell'ASEAN e le conferenza di serie. Durante la conferenza stampa, il ministro del Commercio e dell'Industria di Singapore, Chen Zhensheng, ha dichiarato che sono state completate due sezioni ...

Dazi Usa-Cina : riaperti i negoziati/ Incontro a Washington : ma poche illusioni - al tavolo le seconde linee.. : Dazi USA: la Cina riapre i negozianti, confermando il viaggio a Washington da parte del vice ministro del Commercio per discutere di "questioni di comune interesse".(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:41:00 GMT)

Dazi - Cina riavvia negoziati con delegazione in USA : Teleborsa, - La Cina riprende i negoziati con gli Stati Uniti per cercare di risolvere il contenzioso commerciale in corso. Il prossimo 23 agosto entreranno in vigore i nuovi Dazi reciproci all'import ...

