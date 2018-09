Cercasi giudici per il tiramisù più buono del mondo

vanityfair

(Di venerdì 28 settembre 2018) La querelle Friuli-VenetoLa ricetta trevigianaLe Beccherie (gli interni rinnovati)L'idea del MuseoIl museo del- come partecipareIl museo delGolosi di tutto il pianeta fatevi avanti. A Treviso si cercano 180per decretare ilpiùdel. È laWorld Cup, che si svolgerà per il secondo anno dal 1 al 4 novembre, e apre le iscrizioni per diventare uno dei selezionatori delmigliore. Come si vota? Assaggiando ben 600 dolci. Per partecipare e diventare selezionatori non occorrono molti requisiti, quello fondamentale è essere un esperto di. Ma anche studiare il regolamento del concorso, conoscere la ricetta originale del dolce e la sua storia. Quanto caffè? Quale tipo di biscotto? Quale ingrediente è insostituibile? Tutte conoscenze che verranno esaminate con un mini-test, il punteggio ottenuto servirà per essere inseriti ...