Cercasi assaggiatori di tiramisù per scegliere il più buono del mondo

Assaggiatori di Nutella Cercasi : Vi siete da sempre visti perfetti nel ruolo di Assaggiatori di Nutella ? Una “importante azienda alimentare” con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, sta cercando “60 giudici sensoriali, Assaggiatori -assaggiatrici di semilavorati dolciari“. L’annuncio – che indica come luogo di lavoro la zona della sede della Ferrero, azienda produttrice della mitica crema da spalmare – sembra proprio fare al caso ...

Nutella - Cercasi assaggiatori per conto di Ferrero : il lavoro dei sogni : Ferrero ha annunciato di essere alla ricerca di assaggiatori di Nutella. Riteniamo si tratti senza dubbio del lavoro dei sogni per molti e, nello specifico, non richiede neanche particolari requisiti o esperienze pregresse. Il famoso marchio ha deciso, per la prima volta, di affidare a 90 normali consumatori il compito di giudici dei vari prodotti, ruolo che fino ad oggi è stato svolto da dipendenti interni all'azienda. Come si svolge il ...