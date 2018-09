C’è tempo fino all’8 ottobre per tentare di avere un OnePlus 6T gratis Nel frattempo

Nucleare - la politica perde tempo e il deposito scarti non C’è : stoccaggi temporanei e meno sicuri. E l’Italia rischia multa Ue : Smantellamento di un alternatore alla centrale di Garigliano Scomparso dalle priorità politiche della Lega, il tema del federalismo rischia di ricomparire in un settore insospettabile, quello dei rifiuti nucleari. Mentre infatti la politica continua a temporeggiare sull’avvio dell’iter verso la costruzione di un unico deposito nazionale che accolga gli scarti del passato atomico italiano finito con il referendum del 1987 e le scorie radioattive ...

Malagò prova a riaprire la corsa ai Giochi : “Torino può ripensarci - C’è ancora tempo” : Il giorno dopo l’annuncio del governo che ha definito «morta» la candidatura olimpica a tre sedi (Torino, Milano e Cortina), il presidente del Coni Giovanni Malagò riapre la partita. Con una candidatura a due «è sicuro che l’Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del governo» spiega Malagò ai microfoni di Radio Anch’io su Rad...

A Napoli C’è una vera macchina del tempo : A Napoli esiste una macchina del tempo, una macchina del tempo vera. È grande pochi metri quadri. Si trova a via Anticaglia, una via, guarda caso, dedicata alla roba antica, in senso quasi dispregiativo, come se non servisse più. Io ci sono stato in questa macchina del tempo e mi ha fatto impressione già prima di entrare dentro. Mi sono guardato intorno e ho capito la macchina del tempo si trova incastonata nell’antico teatro romano di ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Ogni cosa ha il suo tempo - non C’è stato niente di sbagliato nel divorzio con Lorenzo” : La Ducati si appresta ad affrontare a Misano il GP di San Marino, il secondo appuntamento casalingo della stagione dopo la vittoria al Mugello di Jorge Lorenzo. La scuderia di Borgo Panigale ha conquistato la vittoria nelle ultime due gare disputate, in Repubblica Ceca e Austria, dimostrando l’ottimo livello raggiunto dal team anche nei confronti del talento cristallino di Marc Marquez (Honda). L’a.d. Claudio Domenicali si è concesso ...

Subaru Summer Check : C’è tempo fino al 15 settembre : Summer Check è l’iniziativa firmata Subaru Italia che ogni anno raccoglie i favori della clientela. Partita il 15 giugno, è ancora in corso e perminerà il 15 settembre. fino a quella data sarà possibile passare da una delle officine autorizzate Subaru che aderiscono all’iniziativa, sparse nel territorio italiano, per poter effettuare un Check completo gratuito […] L'articolo Subaru Summer Check : c’è tempo fino al 15 settembre ...

Udinese - riaperta la campagna abbonamenti : C’è tempo fino a sabato 25 : L’Udinese riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2018-2019. Le sottoscrizioni, fa sapere il club friulano, potranno essere effettuate da oggi alle 15 fino alle 13 di sabato 25, ma per venerdì e sabato la sottoscrizione sarà aperta solo all’Udinese Point. “La scelta di riaprire agli abbonamenti – ha spiegato il dg bianconero, Franco Collavino […] L'articolo Udinese, riaperta la campagna abbonamenti: c’è ...

Diplomati in pista a Monza : C’è tempo fino a domani : In un mondo ideale, Regione Lombardia dovrebbe mandare comunicati per divulgare iniziative come Diplomati in pista. Ma tocca a noi cercare le notizie e preparargli la pappa: lo facciamo solo per professionalità e perché sarebbe un peccato non divulgare un’iniziativa importante e rivolta ai giovani – e non ci venga a dire che la posta […] L'articolo Diplomati in pista a Monza: c’è tempo fino a domani sembra essere il ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi C’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...