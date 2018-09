Caso Asia Argento | l' ex amica Rose McGowan fa dietrofront e chiede scusa

Rose McGowan chiede scusa ad Asia Argento sul Caso Bennett : (foto: Getty) Quando, alla fine del 2017, scoppiò lo scandalo che ha portato alla nascita del movimento #MeToo, Asia Argento e Rose McGowan si sono ritrovate alleate, entrambe vittime delle molestie di Harvey Weinstein, e fra le più attive nel denunciare pubblicamente i misfatti del produttore. Lo scandalo che a sua volta ha colpito Argento a partire dello scorso agosto, però, ha incrinato i rapporti fra le due attrici, che sono arrivate a un ...

La replica di Asia Argento sul Caso Jimmy Bennett (video) : “Mi è saltato addosso - poi l’estorsione a Anthony Bourdain” : La versione definitiva di Asia Argento sul caso Jimmy Bennett e la presunta violenza sessuale di cui è stata accusata dal giovane attore arriva nella prima intervista rilasciata ad una testata inglese dopo il polverone sollevato dalle rivelazioni del New York Time lo scorso agosto. Alla DailyMail Tv, la Argento spiega che è stato Jimmy Bennett ad aggredirla e farle subire un rapporto sessuale durante il famoso incontro in California quando ...

Caso Argento : il misterioso tweet di Asia fa sperare i fan in un ritorno a X Factor 2018 : Chi siederà al posto di Asia Argento dietro il bancone di X Factor 2018? Tra i nomi circolati Nina Zilli e Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Elio, fino a Simona Ventura. Gli appassionati del talent show musicale e i fan dell’attrice da tempo si chiedono chi prenderà il suo posto durante i live che partiranno il 25 ottobre. Nelle ultime ore i rumors legati al possibile sostituto sono sfumati e per gli artisti sopra citati non sembra esserci posto nel ...

Caso Asia Argento - il padre Dario : “Weinstein ha lanciato questo ragazzo contro Asia”. E anche mamma Daria commenta su Twitter : “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“, Dario Argento scende in campo per difendere sua figlia e lo fa lanciando vere e proprie accuse contro il famosissimo produttore americano. Il regista, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha ribadito che per lui il giovane Jimmy Bennett sarebbe stato pagato per ...

Caso Asia Argento – Jimmy Bennett parla per la prima volta in tv : svelati i dettagli degli incontri a tu per tu : Jimmy Bennett ribadisce la sua versione dei fatti sul Caso Asia Argento, l’attore americano a ‘Non è l’Arena’ conferma: “mi ha violentato” “Sì Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo”. Così Jimmy Bennett a ‘Non è L’Arena’ inizia la sua intervista, in esclusiva mondiale, in cui ribadisce le accuse contro l’attrice italiana. Asia Argento, dopo essere ...

Era il 19 agosto 2018 quando il New York Times pubblicava un lungo articolo con questo titolo: «Asia Argento ha pagato un giovane attore che l'aveva accusata di violenza». Da allora il «caso Jimmy Bennett», settimana dopo settimana, è diventato sempre più ...

Domenica In - “passera” e “cunnilingus” nel talk del pomeriggio : la Rai avvia una verifica interna sul “Caso Asia Argento” : Diventa un caso la prima puntata della nuova Domenica In, il contenitore che ha debuttato il 16 settembre su Rai1 con la conduzione di Mara Venier. Nel talk show iniziale, similArena di Massimo Giletti, dedicato al caso Argento si è scivolati più volte parlando di “passera” e “cunnilingus” alle due del pomeriggio. “Sinceramente sono abituata a NON GUARDARE questi ‘processi’ consumati in squallidi salotti ...

Non è l’Arena : Jimmy Bennett coinvolto nel “Caso” Asia Argento - ospite di Massimo Giletti : Jimmy Bennett, coinvolto nel caso Asia Argento, sarà ospite nella prima puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti, domenica 23 settembre 2018. Il programma di approfondimento politico e culturale dal taglio giornalistico torna quindi con uno scoop eccezionale: Jimmy Bennett ospite in esclusiva. Jimmy Bennett: ospite della domenica di Giletti Non è l’Arena, che ha registrato ascolti record la scorsa stagione- grazie anche alla presenza di ...

Caso Bennett - Asia Argento pronta a citare Rose McGowan per danni :

Jimmy Bennett probabile ospite a Non è l'Arena : esclusiva mondiale sul Caso Asia Argento : Una notizia davvero inaspettata è stata diffusa da poche ore sul web. Da settimane non si fa altro che parlare del caso riguardante Asia Argento e il presunto abuso ai danni di Jimmy Bennett. A far esplodere il caso è stato il New York Times che ha pubblicato dei documenti legali che provavano la richiesta di risarcimento di Bennett ai danni di Asia Argento. L’ex giurata di X Factor [VIDEO] però ha più volte dichiarato di aver dato il ...

Caso Argento - Asia scrive a Rose McGowan : “Ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me” : L’ennesima pagina del Caso Argento la scrive questa volta l’attrice, lo fa attraverso i social network dove si rivolge all’ex amica Rose McGowan: “È con rimpianto che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti per le orrende bugie costruite contro di me. Altrimenti non avrò altra scelta che far partire un’azione legale”. Lo scontro ormai è aperto ed è la replica del giudice di X Factor (ex, tra qualche settimana) ...

Domenica In - Vittorio Feltri sbotta sul Caso Asia Argento : “La morale non sta nelle mutande delle persone” : La Domenica in di Mara Venier parte da un caso caldo, quello di Asia Argento, chiamando in studio, tra gli altri, Mughini, Roberta Bruzzone e Vittorio Feltri in collegamento. Mentre c’è chi difende la Argento parlando di leggi e di inconsapevolezza, mentre altri continuano a gridare allo scandalo e alla violenza, ma ad uscire fuori dai binari c’è Vittorio Feltri. -- Il direttore perde la testa dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...