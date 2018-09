Cartelle e liti | la pace fiscale punta ai debiti fino a 500mila euro

Accertamenti - liti e Cartelle : ecco come sarà la «pace fiscale» : Una pace fiscale a quattro vie per consentire a cittadini e imprese in difficoltà di rimettersi in gioco e in regola con il fisco. Il piano messo a punto dalla Lega e consegnato al ministro dell’Economia Tria tra i dossier della manovra prevede un intervento ampio che, oltre alle cartelle esattoriali, abbracci anche le “liti potenziali” e il contenzioso tributario in tutti e tre i gradi di giudizio. Per la manovra si ...