Carceri | nido di Rebibbia si svuota

Carceri - in Italia 60 minori vivono con mamme detenute. ‘Nelle celle-nido carenze per chi ha problemi psichiatrici’ : “Dalla carenza di strutture di case famiglia protette”, che esistono ma in numero limitatissimo quando dovrebbero essere “la soluzione prioritaria”, alle comunità locali che “spesso non gradiscono le presenze delle detenute madri nel loro territorio”. E c’è anche la difficoltà di seguire “una legge – quella del 2011 che regola e tutela il rapporto tra madri detenute e figli e prevede anche gli Istituti di custodia attenuata – che ha ...