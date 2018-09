Canzone d' autore | comicità pungente e balletto classico | l' Ariston alza il sipario sulla

Musica : è morto Claudio Lolli - il simbolo della Canzone d'autore : Nella sua carriera ha inciso una ventina di album, sempre con la passione per la politica e la vicinanza agli ultimi e ai diseredati. Tra i suoi titoli più celebri 'Michel' e 'Ho visto anche degli ...

Musica : è morto Claudio Lolli - simbolo della Canzone d'autore : Nella sua carriera ha inciso una ventina di album, sempre con la passione per la politica e la vicinanza agli ultimi e ai diseredati. Tra i suoi titoli più celebri 'Michel' e 'Ho visto anche degli ...

La Canzone d'autore perde Claudio Lolli : 21.54 Dopo una lunga lotta contro il cancro, è morto Claudio Lolli. Il cantautore bolognese aveva 68 anni. In 46 anni di carriera ha prodotto 20 album. Il primo nel 1972, 'Aspettando Godot'. L'ultimo, 'Il grande freddo', uscito nel 2017, premiato con la Targa Tenco come "miglior disco dell'anno in assoluto". Cantava di politica, crisi sociale e culturale, amicizia e anche di morte. Oltre a essere un poeta, era stato anche professore liceale. ...