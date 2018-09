Candy | i cinesi di Qindao Hayer comprano per 475 milioni di euro il gruppo italiano che

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Gli elettrodomesticidiventano. Il, con base a Shangai e leader mondiale nel segmento di mercato delle lavatrici con una quota del 14,3%, ha annunciato di aver comprato il 100% dell’azienda per 475di. La società della famiglia Fumagalli, reduce da anni non facili, è l’ultimo dei marchi italiani che passa in mani estere. Il 27 settembre, a poche ore dal passaggio ai, i sindacati avevano rifiutato un accordo con l’azienda che prevedeva il taglio dei salari del 30% per evitare 200 licenziamenti (già previsti ma congelati nel 2016 grazie ai contratti di solidarietà) e contestualmente aumentare la produzione di lavatrici in Brianza, nello stabilimento di Brugherio riportando nella “casa madre” un volume di circa 200mila lavatrici che era previsto fossero prodotte in Cina.ha circa 4.100 dipendenti nel ...