Camera | Cecconi Misto | “In Aula lavoro quasi zero | discutiamo le leggi popolari”

(Di venerdì 28 settembre 2018) Governo e Parlamento hanno già abbondantemente superato lo “scoglio” dei primi 100 giorni. Se l’avvio della legislatura, con la formazione del governo si è contraddistinta per la fase lunga e travagliata, l’attività parlamentare non brilla certo per produttività. Tre decreti: Dignità, Emergenze (con dentro Genova) ed Immigrazione (varato due giorni fa). Poi il disegno di legge Anticorruzione del ministro Alfonso Bonafede che però deve ancora iniziare il suo iter. Ma il Parlamento? Ad Andrea, deputato ex M5s ed oggi nel gruppo(è stato espulso poco prima del voto per la vicenda dei rimborsi non dati), era venuta un’idea: in attesa che l’attività legislatura del governo si concretizzi, perché non dar spazio alledi iniziativa popolare già depositate nella precedente legislatura? “Ma dopo tre mesi in cui l’attività ...