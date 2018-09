Cambio armadio autunnale | i consigli per affrontarlo serenamente

meteoweb.eu

: E' tornato caldo, quindi non capisco se effettivamente questo cambio armadio devo farlo oppure è un'illusione e la… - AlessiaPiccin95 : E' tornato caldo, quindi non capisco se effettivamente questo cambio armadio devo farlo oppure è un'illusione e la… - Mercoledi85 : @Sarinski_ Lo ricatti mentre sei nascosta nell'armadio a fare il cambio stagione - BS78_1 : Mia moglie vuole fare il cambio dei panni estivi con quelli autunnali ,gli ho detto aspetta che guardo se c'è Nicol… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Ilè una delle operazioni più temute ma, ahimè, rientra tra quelle obbligatorie. Come effettuarlo senza sforzi? In primis, svuotate completamente l’, mettendo gli abiti estivi sul letto, in modo da selezionarli e mettere in pacchi da donare ai più bisognosi quelli che, di sicuro, non riutilizzeremo mai più. Utilizzate appendiabiti robusti, adatti all’uso che dovete farne (per gonne, pantaloni, giacche), così come borse per il sottovuoto in plastica, scatole su cui apporre etichette per la facile identificazione di ciò che state conservando, valigie riciclate. Per evitare pieghe, arrotolate le magliette che mettete via. Pulite bene l’con un’aspirapolvere in modo da raggiungere con cura tutti gli angoli, pulite cassetti e vani con un panno in microfibra, utilizzando una bacinella d’acqua con qualche goccia di detersivo per piatti. Se i mobili sono ...