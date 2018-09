Calo di ascolti di Elisa Isoardi diventa un caso politico

PD CONTRO ELISA ISOARDI/ La prova del cuoco - ascolti in Calo dopo la Clerici? Colpa della fidanzata di Salvini : Interrogazione alla Vigilanza Rai di Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico: nel mirino gli ascolti deludenti de La prova del cuoco condotta da ELISA ISOARDI.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Ascolti di Non Dirlo al Mio Capo 2 in Calo rispetto alla prima stagione - ma il web premia la fiction : Gli Ascolti di Non Dirlo al Mio Capo 2 sono in calo rispetto alla scorsa stagione, almeno per quanto riguarda la prima puntata andata in onda ieri sera, 13 settembre, su Rai1. Il doppio episodio ha registrato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share (contro gli Ascolti di due anni fa, 6.359.000 spettatori e share 26,34% per il pilot della fiction). Nonostante questo, il pubblico italiano si è sintonizzato in massa sull'ammiraglia per ...

Giuseppe Zeno corre in soccorso de Il Paradiso delle Signore soap dopo il Calo degli ascolti? : Giuseppe Zeno approva e dà la propria benedizione alla versione daily de Il Paradiso delle Signore. La soap nata da una costola della fiction di successo di Rai1 ha preso il via lunedì scorso portando con sé solo Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti e questo ha creato non poco scompiglio tra i fan della serie che adesso stanno bocciando la soap. Gli ascolti parlano chiaro e dopo un debutto poco superiore all'11% di share, nella ...

Vieni da Me - ascolti in Calo : Caterina Balivo chiama Enzo Iacchetti : Caterina Balivo in difficoltà: gli ascolti di Vieni da Me calano Caterina Balivo è approdata su Rai1 lo scorso 10 settembre con Vieni da Me, un nuovo format ispirato alla regina della tv americana Ellen DeGeneres. Qualcosa, però, non ha funzionato secondo le alte aspettative nel tanto ritorno dell’ex conduttrice di Detto Fatto sul primo canale della Tv di Stato. Le pagine social della trasmissione sono sommerse dalle critiche dei fan: ...